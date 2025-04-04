Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli aylar sonra ilk kez görüntülendi /04 Nisan 2025 14:25

Bahçeli aylar sonra ilk kez görüntülendi

Kalp ameliyatı olan ve 28 Ocak'tan bu yana görüntü vermeyen MHP lideri Devlet Bahçeli, aylar sonra ilk kez ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şubat ayının başında kalp kapakçığından ameliyat olmuş ve İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bir özel hastanede önceki gün tedavi altına alınmıştı.

Kalp kapakçığı yenilenen Bahçeli, iki aydır süren tedavisi nedeniyle partisinin grup toplantılarına katılmıyor ve kameralar karşısına geçmiyordu. 

MHP Ankara İl Başkanlığı'nın üyelerine gönderdiği belirtilen mesaja göre, Bahçeli Alparslan Türkeş’in anıt mezarında anma programına katılacaktı.

SABAHKİ ZİYARETTE YER ALMADI
Ancak, aylardır görüntü vermeyen Bahçeli, bugün sabah saatlerinde düzenlenen MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret eden heyette yer almadı. 


AYLAR SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Bahçeli, 13.00'ten sonra, Türkeş'in mezarında ortaya çıktı.

Bahçeli, ölümünün yıl dönümünde Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti. MHP lideri, yoğun bir koruma ordusu eşliğinde makam aracından indi. Ve direkt mezara doğru yöneldi. 

ARDINDAN VAKIF AÇILIŞINA KATILDI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binası açılışına katıldı.

Partililer, Bahçeli'nin makam aracına karanfiller yağdırdı.

4 ŞUBAT’TA HASTANEYE YATMIŞTI
Devlet Bahçeli 4 Şubat 2025 tarihinde hastanede tedavi altına alınmıştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilmişti.

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili, “Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek” açıklaması yapılmıştı.

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