Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli, AYM'yi hedef aldı: HDP'yi kapatmaktan kaçınırsa... /01 Ağustos 2021 12:21

Bahçeli, AYM'yi hedef aldı: HDP'yi kapatmaktan kaçınırsa...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP üzerinden AYM'yi hedef aldı "HDP’yi kapatmaktan kaçınırsa hesabını millete veremez" dedi.

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Türkiye, başta Marmaris olmak üzere turizm bölgelerinde günlerdir süren ve söndürülemeyen yangınlarla boğuşurken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde Anayasa Mahkemesi ve HDP var.

Daha önce birçok kez AYM'yi hedef alan Bahçeli, son olarak mahkemenin HDP'yi kapatması için baskıyı artırdı ve, "HDP’nin kapatılması meselesi artık hukukun konusudur. Anayasa Mahkemesinin vereceği kararı sabırla bekleyeceğiz. Sınır ötesinde, sınır içinde, dağda taşta elde edilen başarıları bir kalemde silip atamayız. Dağda teslim olmadığımız bölücü teröre, Mecliste boyun eğemeyiz. HDP kapatılmalıdır, kapatılması adaletin gereğidir. Anayasa Mahkemesi hak ihlali maskesi altında HDP’yi kapatmaktan kaçınırsa, bunun hesabını millete veremez" dedi.

Türkgün'e açıklamalarda bulunan Bahçeli, HDP'yi 'PKK'nin diğer yüzü' olmakla suçladı ve HDP'nin Türkiye'de kökleri bulunmadığını iddia etti.
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