Bahçeli, AYM'yi hedef aldı: 'Kahredici mevcut yapısı tasfiye edilmelidir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK Toplantısı'nda konuştu.







Seçim gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli, "MHP ve Cumhur İttifakı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine tam olarak hazırdır, başarmaya da kararlıdır" dedi.





Bahçeli 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler üzerine, "Geldiğimiz aşamada teklifimiz şudur. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin doğrudan depremden etkilenen 11 ilimize ve depremzede vatandaşlara aktarılması mutlak surette düşünülmelidir. MHP böyle bir feragata gönüllüdür ve yardım alan diğer partilerden de bunu ümit etmektedir" diye belirtti.





AYM'Yİ HEDEF ALDI

Bahçeli devamında, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), HDP'nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasına dair kararı oy çokluğuyla kaldırması üzerine konuştu.





AYM'yi hedef alan Bahçeli, "Anayasa Mahkemesinin HDP ile aldığı karar iflah olmaz gaflettir. Bu hukuk skandalı olarak alınacak karardır. Bu karara oy veren mahkeme üyeleri vicdanların sözünü değil ihanetin sözünü dinlemiştir. Anayasa Mahkemesi HDP’nin seçimlere girmesini kolaylaştırmış, tarafını belli etmiş, güvenilirliğine darbe vurmuştur. Bu mahkemenin Türkiye düşmanlarının sırtını sıvazlayan kahredici mevcut yapısı tasfiye edilmelidir. Şu anki Türkiye’nin mahkemesi değildir. Anayasa Mahkemesi’nin bölücü terör örgütünün arka bahçesi olması, beka ve güvenlik sorunu olduğu kadar adalet ve hukuk katlidir, buna göz yumamayız" ifadelerini kullandı.





Bahçeli, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı işaret etti ve "Şayet HDP zillet ittifakında yer almayıp kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmayı planlıyorsa tavsiyem odur ki Anayasa Mahkemesi Başkanı arayıp da bulamayacakları özelliklere sahiptir. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı AYM başkanı olursa biz bunu son derece doğal ve tutarlı bir tercih olarak kabul ederiz" diye belirtti.







Bahçeli konuşmasının devamında, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne tek adam yönetimi diyenler yalancıdır, yıkım failleridir, yozlaşmış zihniyetlerdir" dedi.