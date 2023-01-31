Bahçeli bıyık kesen ülkücüleri hedef aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.







"İÇİMİZE SIZMIŞ İŞBİRLİKÇİLERİ UNUTMAYACAĞIZ"



Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yaşanan süreçte yanlarında olmayanları eleştiren MHP lideri, "İçimize sızmış işbirlikçileri ayrıca ve dikkatle değerlendireceğiz. Onları unutmayacağız" ifadelerini kullandı.





'BIYIK KESENLERE' TEPKİ

Bahçeli ayrıca, Sinan Ateş cinayetinin ardından bıyıklarını kesmeye ve "Dava Sinan Ateş ile toprağa gömülmüştür" mesajları yayımlamaya başlayan ülkücülere de seslendi.





MHP lideri, şöyle konuştu:





"Bıyığını kesip ayrılanlar var. Aramızda manen olmayanların yokluğuyla ilgilenecek değiliz, hiç olmayanları da zaten umursayacak değiliz. Bayağı senaryoların hızımızı kesmesine göz yummayacağız. Her değerimizi muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Damarımıza basanlarla yerin yedi kat dibine inseler de hesaplanacağız."





NE OLMUŞTU?

Ateş'in öldürülmesi ve olayın ardından MHP'nin sessizliğe bürünmesi ülkücü çevrelerde tepkiye neden olmuştu. Kimi ülkücüler bu tablo karşısındaki tepkilerini 'hilal' şeklindeki bıyıklarını keserek göstermişti.





Bıyıklarını traş makinesiyle kestikleri anların görüntülerini sosyal medya ağlarında paylaşan ülkücüler, videoda "Dava Sinan Ateş ile toprağa gömülmüştür" mesajını da paylaşmıştı.







