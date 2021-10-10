Bahçeli, 'Bölücü Kebapçı' gafını bir üst basamağa taşıdı

ABD AÇIKLAMASI





'KONUYU SİYASET VE PARTİLER ÜSTÜ OLARAK GÖRDÜM'





Analar-Bacılar Kurultayı'nda konuşan Bahçeli, grup toplantısında söylediği "Bölücü kebapçılar" gafına açıklık getirmeye çalıştı ama bunda pek başarılı olduğu söylenemez. Bahşeli, Bir gafı daha büyük bir gafla kapatmaya çalıiarak, HDP'yi kastederek, "Bir yandan yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum eden, bir yandan kebap yiyen kebapçılardır." dedi.Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:Analarımıza bacılarımıza hoş geldiniz safalar getirdiniz diyorum. Kadının tarihi insanlığın tarihidir.Analığın ne demek olduğunu bizzat analar bilir. Bizler sadece ana deyince ne hissettiğimizi anlatabiliriz.Giymeyen giydiren, sabahlara kadar beşiğini sallayan yavrusuna şefkatle sarılandır ana. Nerede bir şehit varsa feryat eden bir ana vardır.Onlar şehit anasıdır, onlar kahraman anasıdır, onlar kınalı kuzularını vatana feda eden gül yüzlü analardır.3 Eylül 2019 tarihinde bir grup ana oturma eylemine başlamıştır. Çocuğunu HDP'liler aracılığı ile dağa kaçırıldığını söyleyen Hatice ana ilk taşı atmış, evldına kavuşmuştur. Evlat nöbetindeki ailelerin sayısı 250'ye ulaşmıştır. Dağa kaçırılanlardan 32'si geri dönmüştür.HDP terörizmin siyasi organizasyonudur. HDP'nin ön kapısından giren arkadan silahlanarak çıkmaktadır. Hiç kimse aklımızla alay etmesin. HDP ile ortaklık PKK ile ortaklıktır.Kürt kökenli kardeşlerim bu oyunu bozacaktır. HDP’nin kapatılması anaların yüreklerine su serpecektir. PKK'nın HDP isimli ayağı kırılmalıdır. Bunlar çocuk kaçakçısı, uyuşturucu kaçakçısıdır. Bölücü teröristler bölücü siyasiler gibi hesap verecektir.Bir yandan yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum eden, bir yandan kebap yiyen kebapçılardır.Bölücü PKK'dan kurtulun, analarınıza koşun, zalimlere oyuncak olmayın. Evinize dönün. Anneleriniz kollarını açmış sizleri bekliyorABD PKK’nın stratejik ortağı mıdır. ABD Suriye’den çekiliyormuş, 950 asker bırakıyormuş. Bunların hepsi yalan.ABD PKK’nın stratejik ortağı mıdır? ABD Suriye’den çekiliyormuş, 950 asker bırakıyormuş. Bunların hepsi yalan. ABD terör örgütleriyle mi müttefik yoksa Türkiye ile mi? Terör örgütlerine silah vermek suçtur, rezalettir.Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bugüne kadar Diyarbakır annelerini ziyaret etmedim. Konuyu siyaset ve partiler üstü olarak gördüm. Cumhur İttifaki’nın ortağı olarak destekçisi oldum. Yaptıklarını kuşkusuz doğru buldum. Bölücü örgüt PKK’dan bir an önce kurtulun. İhanete daha fazla ortak olmaktan uzak durun, anneleriniz kollarını açmış sizi bekliyor. PKK hem Kürt hem Türk düşmanıdır.