Bahçeli: Bu işin arkasında devlet olduğunu göreceksiniz

MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuşan Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik fezlekeler konusundaki açıklamasına atıf yaparak, “Bölücü milletvekillerinin fezlekelerinin önüne arkasına bakalım demek adamlık demek değildir. Fezlekelerin önünde hukuk, arkasında adalet vardır. Yetmiyorsa bu sizlere, önünde millet, arkasında devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz” dedi.







"HDP Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır" görüşünü savunan Bahçeli, "CHP Türk siyasetine tutunmuş 5. Kol faaliyetidir. İYİ Parti, Türkiye’nin kötülüğüne hizmetkarlık yapan, melanet bir projedir" ifadesini kullandı ve ekledi:





"Kaldı ki İP'in başkanı Cumhur İttifakı'nı tanımlarken etle tırnak gibi demiş. Kendilerinin ise proje bazlı bir ittifak olduğunu çok açık itiraf etmiştir. Dediğimiz de diyeceğimiz de aynısıyla budur. Bu neyin projesidir? Hazırlayanlar kimlerdir? Hedefler manzumesi nelerden ibarettir. Doğrudur Cumhur İttifakı kader birlikteliğidir, milli birlikteliktir. Zalimlere, canilere, terör örgütlerine, ekonomik tetikçilere karşı tek ses tek nefes tek bilek tek yürekle duruş gösteren Cumhurun ruh köküdür."





Bahçeli, başkanlık sisteminden geriye dönüş olmayacağı mesajını da vererek, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifleri eskiye kıvrılıştır, geleceğe dair söyleyecek bir şeyi olmayanların acıklı kıvranmasıdır. Parlamenter sisteme dönüş yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi siyasi, hukuki, ekonomik reformlarla kökleştirilmeli, güçlendirilmelidir" görüşünü dile getirdi.





Bahçeli, 2023 seçimlerinde de cumhurbaşkanı adaylarının belli olduğunu kaydederek, "O muhterem sayın isim Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza ve AK Partili kardeşlerimize teşekkür ediyorum" mesajını gönderdi.





Erken seçim tartışmalarına da değinen Bahçeli, "Erken seçimden başka seçenek kalmadı diye yutturmaya çalışanlar iyi bilsinler ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır. 2023'te yeni bir tarih yazılacak, yeni bir sayfa açılacaktır. Bu cumhurun sözüdür" dedi.





Kurultayda tek aday olan MHP lideri Bahçeli, 9. kez genel başkan seçilecek.Genel başkan ve parti organlarının seçileceği MHP kurultayında 1321 delege oy kullanacak. Bahçeli, 13. Büyük Kurultay'da da seçilmesi halinde MHP'de onuncu kez başkanlık koltuğuna oturmuş olacak.