Bahçeli bu sefer bitiş tarihini verdi: Süreç ne zaman tamamlanacak?

MHP lideri Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024 tarihinde başlatılan süreç hakkında değerlendirmelerde bulundub Bahçeli, sürecin yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini kaydetti.

MHP Lideri Bahçeli, İmralı ile yürütülen süreç hakkında yeni değerlendirmelerde bulundu. Gülseven Medya Yönetim Kurulu Başkanı Gülseven ve Tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel'in, MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli’yi ziyaret etti. Ziyarette Türkiye'nin ana gündem maddesi olan süreç ele alındı.

"SİLAHLARI GÖMMEK YERİNE YAKMAK ANLAMLI"
Bahçeli Meclis'teki komisyon çalışmalarını önemsediğini ve diğer tüm siyasi partilerin de bu çalışmalara destek vermesinin önemini ifade etti. Bahçeli PKK'nın 11 Temmuz tarihinde silahlarını gömmesi yerine yakmasının da anlamlı bir tavır olduğunu söyledi.

SÜRECİN YIL SONUNA KADAR SONA ERMESİNİ BEKLİYOR
Bahçeli, televizyonda izlediği bir programda Diyarbakır sokaklarında 14-15 yaşındaki birisinin gece vakti elinde dondurma ile gezdiğini gördüğünü, bunun bile yakın döneme dair umut verici olduğunu söyledi. Bölgede artık gözyaşı yerine insanların normal bir şekilde terör endişesi olmadan yaşamasının zamanının geldiğini ifade eden Bahçeli, süreç hakkında çalışmaların da yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini kaydetti.
