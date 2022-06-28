Bahçeli bunu da yaptı: Karl Marx oldu Kars Mark

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup konuşmasında Karl Marx’ın adını telaffuzda zorlandı. Videoyu alıntılayan Ahmet Şık ise, “Kars değil Karl, Mars değil Marx” dedi.







Konuşmalarında yaşadığı dil sürçmeleriyle gündeme gelen MHP lideri Devlet Bahçeli bugün yine telaffuz hataları yaptı. Türk Ocakları’nın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu sempozyuma davet etmelerini eleştiren Bahçeli, “Benim sözüm Türk Ocakları’nın üç beş yöneticisinedir. Ya bunu nasıl yaptınız.? Bu gaflete nasıl kapıldınız? Kılıçdaroğlu’nun ‘din halkın afyonudur’ diyen, üstelik İslam dünyasıyla ilgili bir sempozyumda Kars Mars’tan alıntı yaparak salonda bulunanlara hitap etmesine nasıl katlandınız?” dedi.





Bahçeli’nin konuşmasının bu bölümünü alıntılayan TİP Milletvekili Ahmet Şık, “Kars değil Karl, Mars değil Marx” dedi.













Bahçeli daha önce de şampiyon yerine şampuan, bisküvi yerine püskevit, Necmettin Erbakan yerine Necmet Erdima, Küçükçekmeçeliler yerine küçükçekmeliler gibi birçok telaffuz hatası yapmıştı.