Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli çağrı yapmıştı: Abdullah Öcalan’a 6 aylık yeni avukat görüş yasağı geldi /21 Kasım 2024 11:13

Bahçeli çağrı yapmıştı: Abdullah Öcalan’a 6 aylık yeni avukat görüş yasağı geldi

Abdullah Öcalan’a 6 aylık yeni bir avukat görüş yasağı verildi. Asrın Hukuk Bürosu karara karşı AYM’ye başvuruda bulunacak.

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İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK Lideri Abdullah Öcalan ile İmralı’da bulunan tutsaklar Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş ve Hamili Yıldırım’a 6 aylık yeni bir avukat görüş yasağı verildiği belirtildi.

Abdullah Öcalan’la görüşmenin sağlanması talebiyle Bursa 2’nci İnfaz Hakimliği’ne başvuruda bulunan Asrın Hukuk Bürosu avukatları, müvekkilleri hakkında 6 Kasım’da yeni bir 6 aylık avukat görüş yasak kararı verildiğini öğrendi. Yasağın gerekçesi hakkında avukatlara herhangi bir bilgi verilmedi. 

Gazete Duvar'da yer alan habere göre karara dair yapılan itirazlar Bursa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Avukatlar, verilen yasak kararına karşı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulunacak.

BAHÇELİ ÇAĞRI YAPMIŞTI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 22 Ekim'de yaptığı konuşmada, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" demişti.

Bahçeli, Öcalan'ın durumu hakkında yasal çözümü de işaret ederek "Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın" diye konuştu. 
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