Yeni bakan Derya Yanık, Devlet Bahçeli için kullandığı sert ifadelerde gündemde. Ağustos 2015'te Cem Erkan Bayraktar isimli kullanıcının "Bahçeli Baykal'dan daha tehlikeli bir truva atıdır" eleştirisine Bakan Yanık, "Bahçeli çapsızdır ama hain değildir" diyerek cevap vermesi sosyal medyada hatırlandı.





Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Zehra Zümrüt Selçuk'un görevden alınmasıyla Aile Bakanlığı'na getirilen Derya Yanık, 10 Ekim 2015 Gar katliamından sonra yaptığı Twitter paylaşımlarında ise Bahçeli'yi etiketleyerek şunları yazmıştı:





"Size de yazıklar olsun! Ruhunuz tümüyle iğdiş edilmiş artık anladık! Gerçekten yazıklar olsun! TR'nin yönetilemez hale gelmesini iştahla bekliyorsunuz anladık! Şu halde milliyetçilikten falan bahsetmeyin artık!





Hedef kitlenizi çözdünüz, oy çoğaltmaya dönük hamleler bunlar anladık! Ama o kitle sizin sonunuz olacak, göremiyorsunuz! Biz Mizânı bekleriz; siz orada yüzünüz kara çıkacaksınız huzura!"











