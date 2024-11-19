Bahçeli 'çatlak' iddialarına cevap verdi: 'Cumhurbaşkanı ile bağımız sarsılmaz'

Bahçeli'nin Öcalan çıkışından sonra, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile aralarında problem olduğu iddiaları dile getirilmişti. Bahçeli partisinin grup toplantısında iddiaları net bir şekilde yalanladı.





Bahçeli'nin açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:





'ERDOĞAN İLE ARAMIZDA AYRIŞMA SÖZ KONUSU DAHİ OLAMAZ'

-Son günlerdeki açıklamalardan Cumhurbaşkanının haberinin olmadığını araştıran, aramızda bir anlaşmazlık çıkıp çıkmadığını yorumlayan zevata diyeceğim şudur. Mevzu bahis vatan, bayrak, millet ve, devletse Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılığın ve ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını mühürlü kalplere, duymayan gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir.





'ÖKÜZ ALTINDA BUZAĞI AYACAKLARINA...'

-Öküz altında buzağı arayacaklarına gidip kendilerine münasip kapak arasınlar.





-Cumhurbaşkanı ile bizim bağımız sarsılmaz.





-Sanıyorum onlar için daha yararlı olacak. Bu sözüm de alayına kapak olacaktır. Vakit tamamdır! Söz konusu vatandır! Paylaşımlarımızla neyi amaçladığımızı merak edenlere de önce "Vatan nedir?" onu öğrenmelerini teklif ve temenni ediyorum. Osmanlı devlet ricalinin taktığı sarıkların içinde kefen vardı ki ölümü unutmasınlar diye. Biz de de millet ve ülkü davasına baş koyarken, Cumhur İttifakı'nı kurarken "Kefenimiz mücadelemizdir" dedik. "Kefenimiz yeminimizdir" dedik.





-Vatana duyduğumuz eşsiz sevda ve bağlılığın bir bedeli varsa da seve seve öderiz inancını ve iradesini gösterdik. Milletimizi bölmek için fırsat kollayanlara, bozgunculuk çıkarmak için pusuya yatanlara, yalancılara, talancılara, yabancıların yerli acentesine dönmüş siyasi devşirmelere itibar etmek kendimizi inkardır.





NE OLMUŞTU?

Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de (2024) PKK ele başı Abdullah Öcalan’a hitaben “Örgütü lağvet, TBMM’de DEM Parti grubunda konuş” demişti. MHP lideri, 5 Kasım'da (2024) Erdoğan’ın görev süresinin bir dönem daha uzatılması çağrısı da yapmıştı. Bahçeli ve Erdoğan, 14 Kasım'da Ankara'da bir araya gelmişti.