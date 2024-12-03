Bahçeli çok kızacak: Önce konuşma metnini yırttı sonra valiz dolusu para çıkardı

Grup toplantısında gündem başlıklarını değerlendiren Özel'in Bahçeli'ye cevabı dikkat çekti. Özel'in konuşmasında ilgili bölüm şu şekilde:





"Geldik konuşmanın en kritik kısmına. Sayın Bahçeli’nin bana söyledikleri. Hakaretler hakaretler hakaretler... Kendi düştüğü duruma bakmaz neler söylüyor neler… Devlet Beye inat, Devlet Bey senin istediğin zaman senin istediğin şeylerin konuşması dönemi çok gerilerde kaldı çok gerilerde."





"DEVLET BEY'E HEDİYEM OLSUN"

Bir çanta dolusu 200 TL'lik banknot gösteren Özel, "Bu ilk çıktığı gün Erdoğan dedi ki; 'Para tıpkı bayrak gibidir, bir ülkenin gücünü, itibarını ve bağımsızlığını simgeler.' Bu banknot 132 dolar ediyordu bugün 5 lira 75 kuruşa düştü. İlk piyasaya çıktığında oranı sadece yüzde 5'ti şimdi yüzde 80. Bugün PTT'ye yolladım arkadaşları. 'Resmi pul alın' dedim. 175 lira. Parayı pul ettiniz diyoruz ya... Atalar söyler, Erdoğan yapar. Parayı pul ettiler. Devlet Bey arabalara meraklı. Şimdi bir de Devlet Bey hesabı yapalım. Bu da hediyem olsun. 2019 yılı Devlet Bey yerli ve milli olmaya önem veriyor. Bursa'da yerli marka bir araba 26 bin liraydı" ifadelerini kullandı.





Valizle para getiren Özel, "Devlet Bey'e hediyem olsun. Para kulesi soruyorlardı ya al sana para kulesi" dedi. Paraları tek tek valizden çıkaran Özel, "Valizi Devlet Bey isterse gönderin" dedi.