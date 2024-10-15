Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli 'çözüm süreci' iddiası tepki gösterip Öcalan'a çağrıda bulundu! /15 Ekim 2024 12:40

Bahçeli 'çözüm süreci' iddiası tepki gösterip Öcalan'a çağrıda bulundu!

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, siyasetteki 'çözüm süreci' tartışmasına tepki gösterdi. Abdullah Öcalan'a çağrı yapan Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" ifadelerini kullandı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'ÇÖZÜM SÜRECİ' TARTIŞMASI
Siyasetteki 'çözüm süreci' tartışmalarına tepki gösteren Bahçeli, "Terörün her türlüsünü defetmenin sonsuz kararlılığındayım. 1984'ten beri devam eden PKK terörünün nasıl bir yıkıma yol açtığını en iyi bilenlerden biriyim. Terörle siyaset arasında bir bağ yoktur. Hem siyaset hem terör aynı kalıba giremez, aynı ağza sığınamaz. Ya siyaset ya terör, ya siyaset ya silah! Bölücü terörün kökü kazınmalı. Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle müzakeresi, görüşmesi, anlaşma yolları araması, yeni süreçlerin çabası sadece ve sadece terör örgütünün değirmene su taşımaktır" tepkisini gösterdi.

ÖCALAN'A ÇAĞRI
PKK lideri Abdullah Öcalan'a çağrı yapan Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin" ifadelerini kullandı.

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