Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor /29 Aralık 2020 17:37

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu çarpıcı bir iddia ortaya attı. Halk TV'de 'Sözüm Var' programına konuk olan Uslu, yeni bir ittifakın olabileceğini söyledi.

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Halk TV'deki ‘Sözüm Var’ programına konuk olan Uslu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakı'na alternatif bir cephe arayışında olduğunu savundu. Uslu, “MHP'nin İYİ Parti, BBP ve AKP’deki milliyetçiler ile bir cephe oluşturmak istediğini” iddia etti.

“DESTİCİ, BAHÇELİ’NİN MESAJINI DOĞRU YORUMLADI”

“Bu Ağustos ayında Sayın Bahçeli, Sayın Akşener'e "evine dön" demesinin ertesi günü Sayın Mustafa Destici [BBP Genel Başkanı] bir açıklama yaptı. Dedi ki, Biz ülkücüler eğer bir araya gelecek olursak yüzde 40'lara ulaşabilecek bir tabana ulaşmamız mümkün şeklinde. O da Sayın Bahçeli'nin mesajını doğru bir şekilde yorumladı.

MHP'de, biraz CHP'de, BBP'de, İYİ Parti'de ve bolca miktarda AKP'de milliyetçi bir taban söz konusu. HDP gibi, Selahattin Demirtaş gibi bir konu üzerinde bunları bir araya getirdiğinizde, bunların bir araya gelmesi çok büyük bir yüzdeyle mümkün. Benim gördüğüm kadarıyla Sayın Bahçeli biraz burayı zorluyor.”

“AKŞENER, ÇAĞRININ CUMHUR’A OLMADIĞINI BİLİYOR”

“AİHM kararını uygularsa ortağıyla sorun yaşayacak, AİHM kararını uygulamazsa bu sefer uluslararası sistemle sorunlar artacak. Bu da ekonomik krizi tetikleyecek. Bu sefer yeniden başa dönülecek. MHP aynı zamanda ekonomik krizin siyasal maliyetine de katlanmak istemiyor” diyen Uslu, Bahçeli’nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik çağrısı için şunları söyledi:

“Bence sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor. İYİ Parti tabanı Erdoğan’a negatif taban. Bahçeli de Meral hanım da tabanı da Bahçeli’nin Cumhur İttifakı çağrısı yapmadığı biliyor.”
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