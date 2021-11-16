Bahçeli: Cumhur İttifakı’nın günahına da sevabına da ortağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bir muhalefet partisi olduğuna yönelik açıklamasının ardından yaşanan tartışmalara açıklık getirdi ve “Cumhur İttifakı’nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız. Anca beraberiz, kanca beraber olacağız” dedi.



Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada AKP ile kurdukları Cumhur İttifakı’nda bir çatlak olmadığını belirterek, “Cumhur İttifakı geçmişle gelecek arasındaki köprüdür. Türkiye sevdasının kökleşmesidir. Bizim ittifakımız proje, plan veya pazarlık usulüyle tescillenmiş olmayıp Türk Milleti’nin özlemlerinin tezahürüdür. Geçen hafta dedim ki, MHP, Cumhur İttifakı’nın bir ortağı olsa da demokratik sorumluluğu muhalefettir. Bunun yanı sıra TBMM’de denge görevliyle mesuldür. Bu kanaatimin neresi yanlıştır. Neresinde Cumhur İttifakı’na soğuk bakış hakimdir. Hükümet bellidir, görevinin başındadır. Hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı’nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız. Anca beraberiz, kanca beraber olacağız” dedi.



50+1 ÇIKIŞI: ABESLE İŞTİGAL



Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek’in “Yüzde 50+1’in hem bugün, hem de gelecekte sıkıntıya sebebiyet vereceğini, Türkiye’yi kaosa sürükleyeceğini söyledim, yine söylüyorum” şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Bahçeli, “Milletvekili seçmiyoruz, belediye başkanı seçmiyoruz, cumhurbaşkanını seçiyoruz. Yüzde 50+1 oy hesabını eleştirenleri anlayışla karşılamamız abesle iştigaldir. Sayın Cemil Çiçek, 50+1’in bugün ve gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini, kaosa sürükleyeceğini iddia ediyor. Tuhaf ve tahrik edici bu sözlerin benzerini Türkiye’nin istikrarsızlığa gömülmesini isteyen çevreler de ileri sürüyor. Sayın Çiçek sizin dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Varsa ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz? Açıkla da bilelim. Kimlere şirin gözükmeye çalışıyorsunuz? Sistemin temeli 50+1’dir” ifadelerini kullandı.



‘BU SİSTEMİN DEMOKRATİK MEŞRUİYET TEMELİ YÜZDE 50+1’DİR’



Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la aralarında gerginlik olduğu iddialarına ilişkin, “Sayın Cumhurbaşkanımız ile aramızda gerginlik değil muhabbet vardır, hürmet vardır, anlayış, güven vardır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletimizin bir başarısı, geleceğinin müjdesi, milli bekanın güvencesi, devlet yönetiminin milli hedeflerle birleşmesidir. Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli, yüzde 50 + 1’dir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, cumhurbaşkanı, doğrudan halk tarafından seçildiği ve hükümet TBMM’den güven oyu almadığı için yönetimde istikrar ilkesi kendiliğinden gerçekleşmiştir” açıklamasında bulundu.



