Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın kaderini Cumhuriyet ile bağdaştırdı!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin haysiyetidir; Türk milletinin hürriyet meşalesidir. Bu meşale sönmeyecek; bir ve müstakil geleceğimizin ışığı olan kutlu eserleri ve emanetleri asla ziyan edilmeyecektir. Şeytanlaşmış odaklar dilini Atatürk’ten uzak tutsun.





10 Kasım’da Kocaeli Valiliğinin ve Kocaeli Müftülüğünün almış olduğu karar doğrultusunda, il genelindeki camilerde Atatürk’ü anma programı kapsamında Mevlid-i Şerif okutulmasını takdir ve şükranla karşılıyor, hem valimizi hem de müftümüzü gönülden tebrik ediyorum.





Allah kabul ve makbul etsin diyorum.





Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı, Türk milletinin güçlü nefesi, gür sesi, parlak geleceğinin öz hücresidir. Su olmayan yerde balık avına çıkan; kalplerinde tortulaşan kirli husumeti eylemleriyle saçan çevreler bizimle boy ölçemez, bizimle aşık atamaz, bizim yanımızdan bile geçemez.

Cumhurun kaderi Cumhuriyet’in kaderidir. Bu kader Levh-i Mahfuz’da belirlenmiştir. Cumhur İttifakı Türkiye’yi kem gözlerden, kötü sözlerden, ölümcül engellerden, karanlık emellerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacak, milletiyle bir ve bütün halinde geleceği inşa edecektir.

İsrail’in bölgedeki oyunlarını, stratejik ve siyasi manevralarını görmediğimizi ya da duymadığımızı hiç kimse zannetmemelidir. Türkiye, aktif ve çok boyutlu dış politikasıyla; bir yanda bölge ülkeleri klasmanında, diğer yanda küresel devletler arenasında öne çıkmakta ve rol oynamaktadır.

Terörsüz Türkiye en büyük kozumuzdur. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge demektir. İyi kılıklı, kötü niyetli kişiler sahiplerine ne yaparsa yapsın, ne derse desin; Terörsüz Türkiye’nin şafağı söndürülemeyecek, yüreklerimizde dikilen fideler yakında meyvesini verecektir. Türkiye kamburlarından kurtuluyor.

Terörsüz Türkiye hedefi adım adım yaklaşıyorlar. Meclis’te kurulan komisyon çalışmalarını kısa süre içinde tamamlayacaktır. Bizim meselemiz; Türkiye’yi yeni bir kurtuluş müjdesiyle zirveye taşımaktır. Bizim meselemiz vatandır, millettir, devlettir. Al bayrağın altında 86 milyonun tek yürek olmasıdır. Bizimle milliyetçilik konusunda boy ölçüşmeye çalışanlara söylüyorum ki İdrâk-i maâlî bu küçük akla gerekmez, Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez.

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle: