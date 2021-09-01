Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den AKP'ye karşı yeni hamle : 'Seçim barajı yüzde 7' /01 Eylül 2021 15:07

Bahçeli'den AKP'ye karşı yeni hamle : 'Seçim barajı yüzde 7'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçim barajının yüzde 7 olarak belirlendiğini açıkladı.

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AKP ve MHP, anketlerde düşen oyları hesaba katarak bir süredir yeni seçim kanunu üzerinde çalışma yapıyorlardı. 
İki parti seçim barajı konusunda anlaştığı , resmi olarak açıklanmasa da yüzde 7 olarak belirlendiği kulislere yansımıştı. Ancak AKP Genel Başkanı uçakta gazetecilere seçim barajı konusunda “Şu anda belirgin hale gelen 7. MHP de 7’ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil' demişti. Bu açıklama Barajın yüzde 5'e düşürüldüğü bilgisiyle paylaşılınca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ilginç bir hamle geldi . Bahçeli, bir anda seçim barajı hakkında açıklama yaptı.
Bahçeli, “Cumhur İttifakı’nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir. Siyasi gündemi meşgul eden sadece seçim sistemi ve barajın ne olacağı değil, zillet ittifakının siyasi düşkünlüğü, bu zihniyetin üslubuna ambargo koyan tehlikeli kirliliktir” dedi.

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