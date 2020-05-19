Bahçeli: Davutoğlu'nun partisinde PKK'lılar var

Bahçeli, İYİ Parti, Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) isimlerinin “F... projesi”ne uygun olarak seçildiğini iddia ederek, “Yoksa bu kadar tesadüf etmez. ‘İyi’ olacak, ‘gelecek’ olacak, ‘deva’ olacak. Ama Meclis’te özellikle Cumhur İttifakı’nın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 2023 yılındaki yapısına karşı güçlü bir muhalefet unsuru oluşturmak maksadıyla düşünülmüş bir şeydir. F... projesidir” dedi.







Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi’nin kurucular kurulunda PKK ile bağlantılı kişiler olduğunu iddia eden Bahçeli, “Davutoğlu’nun kurucular kurulunda 20-25 kadar Güneydoğu’da siyaset yapan, meslek sahibi olan ve PKK ile ilintili olan insanlar var. Esas sorun bu” ifadelerini kullandı.





‘ERDOĞAN’I İNCİTMEMEYE ÇALIŞIYORUZ’





AKP’yle kurdukları Cumhur İttifakı’nın sürmesi gerektiğini belirten MHP lideri Bahçeli, “Cumhur İttifakı devam etmeli, terörle mücadelede mutlaka sonuç almalı, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinde konumunu güçlendirmeli ve mümkün olduğu kadar da sosyal ve ekonomik yönden Türkiye’yi ayakta tutacak gayretler içinde olmalı” diye konuştu.





MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın, Bahçeli'nin, "Üç hilalin tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur” açıklaması ittifakla ilgili sorunlar yaşandığı yorumlarına neden olmuştu.





Bahçeli, yorumlarla ilgili “Kendimize göre partimizin varlığını koruyacağız, güçlenmesini ve Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devamını temin edeceğiz. Böyle bir durum karşısında bir politika takip etmemiz lazım. Ama bütün bunları yaparken biz Recep Tayyip Erdoğan’ı incitmemeye çalışıyoruz daha doğrusu güçlü kılmaya çalışıyoruz” dedi.