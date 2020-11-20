Bahçeli, Davutoğlu'nun randevu talebini reddetti

Davutoğlu, partisinin "Tam Demokrasi İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi" önerisiyle ilgili görüşmek üzere Bahçeli'den randevu talebinde bulundu.







Ancak MHP, görüşmenin içeriğinin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" olması şartıyla olumlu yanıt verilebileceğini iletti.





MHP'den alınan bilgiye göre, Davutoğlu, Özel Kalem Müdürü aracılığıyla Bahçeli'den randevu talep etti.





Ahmet Davutoğlu'nun imzasıyla MHP Genel Merkezine iletilen yazıda randevunun, kamuoyuyla da paylaşılan "Tam Demokrasi İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem"le ilgili önerileri paylaşmak üzere talep edildiği kaydedildi. MHP'den ise randevu talebine "şartlı evet" yanıtı geldi.





Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Gelecek Partisi Özel Kalem Müdürü Mehmet Aytekin'e gönderdiği yanıtta şu ifadelere yer verdi:





"Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi ile Sayın Genel Başkan Ahmet Beyin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi konusunda bir görüşme talebiniz var ise o konuda randevu verelim. Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusu ile ilgili görüşme talebinizi cevaplandıramıyorum."