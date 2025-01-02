Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı 'örgüte silah bıraktırma' çağrısının ardından siyasette yeni bir döneme gelinirken, son olarak DEM Parti'de Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, İmralı'da Öcalan'la bir görüşme yapmıştı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre görüşmenin ardından, siyasette sıcak saatler yaşanırken, bugün, Önder ve Buldan'ın yanında Ahmet Türk'ün de katıldığı heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Taraflar arasında 40 dakika süren görüşme sona ererken, neler konuşulduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı.





DEM Parti heyetinde yer alan Ahmet Türk'ün Bahçeli'ye Mardin işi tespih hediye ettiği öğrenildi.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşılamıştı.