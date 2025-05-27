Samanyolu Haber /Politika / Bahçeli DEM Parti heyetini kapıda karşıladı /27 Mayıs 2025 12:57

Bahçeli DEM Parti heyetini kapıda karşıladı

DEM Parti heyeti, MHP'yi Meclis'te ziyaret etti. Görüşmeye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. DEM Parti heyetinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, PKK'nın feshi, yargı paketi, Meclis'te kurulması planlanan komisyon ve anayasa çalışmalarının ele alındığı kaydedildi.

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PKK’nın silah bırakma kararını açıklamasının ardından, DEM Parti siyasi partilere ziyaretlerini sürdürüyor.

DEM Parti heyetinin sıradaki durağı ise MHP oldu. DEM Heyetinin 11.30'da başlayan MHP ziyareti sona erdi.

Görüşmeye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

DEM Parti heyetinde Eş Başkanlar Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli yer alırken, MHP heyetinde ise Devlet Bahçeli'ye Feti Yıldız ve Celal Adan eşlik etti.

Görüşmede, MHP lideri Bahçeli'nin tüm siyasi partilerin katılımıyla Meclis'te oluşturulmasını önerdiği komisyon da ele alındı.

DEM PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA
DEM Parti'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, zirvenin 'son derece' yapıcı geçtiği kaydedildi. Görüşmede PKK'nın feshi, yargı paketi, Meclis'te kurulması planlanan komisyon ve anayasa çalışmalarının ele alındığı belirtildi.


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