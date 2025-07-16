Bahçeli DEM Parti heyetini kapıda karşıladı

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti heyetini kapıda karşılaması dikkatleri çekti.





GÖRÜŞME SONRASI PERVİN BULDAN’DAN AÇIKLAMA

Kısa süren ziyaret sonrası, MHP ve DEM Parti heyetleri kameralar karşısına geçti.





Görüşme sonrası tek açıklama Pervin Buldan’dan geldi.





"OLUMLU VE GÜZEL BİR GÖRÜŞME OLDU"

Buldan, şu ifadeleri kullandı:





“Sabahtan beri yaptığımız görüşmelerin 3’üncüsü. Sayın Bahçeli ve heyetine bizleri kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz. Sürecin geldiği aşamaları konuştuk, detaylandırdık. Olumlu ve güzel bir görüşme oldu. Sayın Bahçeli’nin sürece dair olumlu görüşlerini yeniden dinleme fırsatı bulduk. Komisyon aşamasında da ortak bir tavıra ihtiyaç var. Bu sürecin bir barış sürecine evrilmesi için her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Bir kez daha Sayın Bahçeli ve heyetine teşekkür ediyorum.”