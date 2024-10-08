Bahçeli DEM Parti için neyin mesajını verdi: 'Durduk yere yerimizden kalkmayız'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, defalarca kapatılması ve maaşlarının kesilmesi için çağrıda bulunduğu DEM Parti'nin TBMM sıralarına gidip el sıkışması hakkında konuştu.







Kurucu Meclis'i örnek gösterip milli birliğe dikkan çeken Bahçeli, tokalaşmasının amacının DEM Parti'nin Türkiye partisi olması için bir mesaj olduğunu söyledi. DEM Parti'nin üzerine sorumluluk düştüğünü belirten Bahçeli, şunları dile getirdi:





"BİZ DURDUK YERE YERİMİZDEN KALKMAYIZ"



"MHP Genel Başkanı olarak Cumhur İttifakı'nın bu duruşuna müzahir şekilde DEM sıralarına giderek elimi uzattım. Doğaçlama olmayan bu iyi niyetli tutumumu siyasi nezaketten öte önümüzdeki cumhurbaşkanlığı çarpışması ve yeni Anasyasa için cephe genişletme olarak görünler mayın tarlasında söğüt gölgesi arayanlardır.





Uzattığım el milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el ilk Meclis'in ve sayın Cumhurbaşkanımızın isabetli sözlerinin meşale gibi aydınlığıdır.





Uzattığım el gelin Türkiye partisi olun gelin teröre cephe alın temenni ve teklifidir.





Biz gelişi güzel can sıkıntısından anlık dürtülerle dümenden ve düzenden el uzatmayız.





Biz durduk yere el vermeyiz öylesine yerimizden kalkmayız.





Dem'e düşen sorumluluk uzanan elin kıymetini alması Türkiye partisi olmak için eşik olarak değerlendirmesidir"







