Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli DEM Parti ile tokalaştı destek Erdoğan'dan geldi: Amaçları ne? /09 Ekim 2024 13:35

Bahçeli DEM Parti ile tokalaştı destek Erdoğan'dan geldi: Amaçları ne?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti açıklamasına destek verdi. Erdoğan, "85 milyonun kardeşliği adına çok anlamlı buluyorum" dedi. Siyaset kulislerinde yeni açılım yapılacağı iddiası konuşuluyor.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "6-8 Ekim olaylarının 10.yıl dönümü. Kayıplarımızı üzerinden 100 yıl geçse de unutmayız. 6-8 Ekim olaylarında rolü olanlar bağımsız Türk mahkemeleri önünde hesabını vermiştir. Bir elinde silah tutarak siyaset yapılmaz. Sırtını dağa yaslayan terör siyasetine yer yok. Demokratik siyasette şiddete asla yer olmadığını herkesin anlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'YE DESTEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleriyle tokalaşması sonrası yaptığı açıklamaya değinen Erdoğan, "Biz yeni yasama yılında siyasette artık farklı bir söylem görmeyi istiyoruz. Daha fazla uzlaşıya ihtiyacımız olduğu kanaatindeyiz. Milletimiz için hiçbir diyalogdan kaçınmayız. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları 85 milyonun kardeşliği adına çok anlamlı buluyorum. Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin muhatapları tarafından da layıkıyla anlaşılmasını umut ediyoruz" dedi.


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