Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli’den Erdoğan’a ‘Devlet Şeref Madalyası’ önerisi /17 Ağustos 2022 17:08

Bahçeli’den Erdoğan’a ‘Devlet Şeref Madalyası’ önerisi

MHP lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öneri... Bahçeli, TSK'da 30 Ağustos günü yapılacak devir teslim törenlerinde, terörle mücadele fedakarlık gösteren asker ve sivillere Devlet Şeref Madalyası verilmesi gerektiğini söyledi.

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Yazılı bir açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den dikkat çeken öneri… Bahçeli, terörle mücadele fedakarlık gösteren asker ve sivillere Devlet Şeref Madalyası verilmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli şu ifadeleri kullandı: 

ALİCENAP BİR TASARRUF
– Bu konuda makul, mantıklı ve akla yatkın en yakın yol ve yöntem de asıl sorumluluğu uhdesinde taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımızın alicenap bir tasarrufta bulunmasıdır. Nihayetinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde devir teslimlerin yaşanacağı ve zaferlerimizin yıl dönümlerinin ardı ardına kutlanacağı günlerde “2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu”nun 2'inci maddesinin a) fıkrasında bahsedilen “Devlet Şeref Madalyası”nın belirlenecek siyasi ve asker şahsiyetlere Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensibiyle verilmesi düşünülebilecektir.

TAKDİR VE YETKİ CUMHURBAŞKANINDA
– Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ve tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için yurt içinde veya yurt dışında üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren muhterem isimlere “Devlet Şeref Madalyası”nın layık görülmesi terörle mücadelenin şevk ve iradesini hem destekleyecek hem de mükafatlandıracaktır. Elbette takdir ve yetki Sayın Cumhurbaşkanımızındır.

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