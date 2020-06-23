Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli’den Mümtazer Türköne paylaşımı: Yeniden yargılanmalı /23 Haziran 2020 18:11

Bahçeli’den Mümtazer Türköne paylaşımı: Yeniden yargılanmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kapatılan Zaman gazetesinin yazarlarından tutuklu Mümtazer Türköne’nin davasının tekrar değerlendirilmesini istedi. Bahçeli, “Dileğim bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir” dedi.

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 Bahçeli, sosyal medya hesabından 15 Temmuz’un ardından tutuklanan ve 8 yıl 9 ay hapis cezası verilen yazar Mümtazer Türköne’nin davasının yeniden görülmesi çağrısında bulundu.
 
Silivri Cezaevinde tutuklu Mümtazer Türköne’yi öğrencilik yıllarından beri tanıdığını, Türköne’nin ülkücü şehit Mustafa Türköne’nin ağabeyi olduğunu belirten Bahçeli, “Bugün Ülkücü şehidimiz Mustafa Türköne’nin şehadetinin 41.yıldönümüdür. 23 Haziran 1979’da 21 yaşındayken şehit düşmüştü. Ağabeyi Mümtaz’er Türköne ise cezaevindedir. Mümtaz’er Türköne’yi öğrencilik yıllarından itibaren tanırım. Aleyhe de pek çok yazısı ve beyanatı olmuştur” ifadesini kullandı.

ACİLEN DÜZELTİLMELİ
Türköne’ye bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesini dileyen Bahçeli,  “Ülkücü şehidimizin ağabeyi olan ve geçmişte davamıza emek vermiş Mümtaz’er Türköne’nin gerçekten suçlu olup olmadığına karar verecek yegâne merci Türk adaletidir. Adil ve hakkaniyetli yargılamayla Mümtaz’er Türköne’nin üzerine atılı isnatların netleşmesi de mümkün olacaktır. Dileğim bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir. Osman Kavala’nın, Altan kardeşlerin, Nazlı Ilıcak’ın ve daha pek çok sorunlu kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı bir yerde şehit ağabeyi Mümtaz’er Türköne’nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir. Ahde vefa imandandır diyorum. Ve adaletin tecellisini ümit ediyorum” dedi.

ADALET HAK VE HUKUK NEYİ ÖNGÖRÜYORSA AYNEN YAPMAKTIR

 
Tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili de açıklama yapan Bahçeli, Anayasa Mahkemesinin Demirtaş’la ilgili kararını hatırlattı. Bahçeli, “En son, terörist Demirtaş ile ilgili hak ihlali kararı verilmesi, üstelik Türk devletinin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmesi haklı olarak vicdanları sızlatmıştır. Adalet suçu aklamak, suçluyu temize çıkarmak değil, hak ve hukuk neyi öngörüyorsa aynen yapmaktır” ifadesini kullandı.




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