Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli’den 'PKK'lılar aileleriyle kucaklaşmalı' çıkışı: PKK’lılara af mı geliyor? /03 Aralık 2025 11:46

Bahçeli’den 'PKK'lılar aileleriyle kucaklaşmalı' çıkışı: PKK’lılara af mı geliyor?

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili tartışmalar devam ederken MHP lideri Devlet Bahçeli'den "PKK'lılara af çıkacak" tartışmalarını hararetlendiren bir çıkış geldi.

SHABER3.COM

Devlet Bahçeli’nin Türkgün gazetesine verdiği röportajın ikinci bölümü yayınlandı. Milletin ‘Terörsüz Türkiye’ atılımlarının arkasında olduğunu anlatan Bahçeli, “Kazanan Türkiye ve Türk milleti olacak. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefini zehirleme arayışında olanlara milletimiz kulak asmayacak, itibar etmeyecek. Kim ki ‘Terörsüz Türkiye’den rahatsızsa bir karanlık, bir kurnazlık, bir kumpas içinde.” diye konuştu.

Şehit aileleri ve gazilerin endişe etmemesini isteyen Bahçeli, “Onların başlarını öne eğdirmeyeceğiz. Pazarlık içinde değiliz. Al-ver sürecine tamamıyla kapalıyız. Türkiye’nin egemenlik hukukunu, Cumhuriyet’in kurucu ve kuruluş felsefesini zafiyete uğratacak hiçbir yanlışın içinde Cumhur İttifakı olarak yer almayız.” dedi.

Kürtlerin terörle uzaktan yakından bağlantısı olmadığına dikkati çeken Bahçeli, “Farklı saik ve sebeplerle aldanıp kandırılan, fakat suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalı. Bizim kaybına göz yumacağımız, heba edeceğimiz tek bir insanımız yoktur. Türkiye Cumhuriyeti şefkatlidir. Biz hep birlikte Türkiye’yiz, hepimiz Türk milletiyiz.” ifadelerini kullandı.
