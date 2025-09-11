Bahçeli’den ‘süreç’ uyarısı: 'Önümüzdeki günler her türlü provokasyona açık ve yatkındır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde sıkça gündeme gelen ‘suça sürüklenen çocuklar’ tartışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Çocukların suçla özdeşleştirilmesinin yanlış olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Çocuk demek masumiyet demektir. Çocuktan katil olmaz, ancak katil veya teröristin çocuk olarak gösterilmesi de çetin bir yanlıştır.” dedi.





İzmir'de 16 yaşındaki bir çocuğun karakola saldırıp polisleri şehit etmesi olayı başta olmak üzere çocukların karıştığı suçlara dikkatleri çeken Devlet Bahçeli’nin açıklamasından bazı bölümler şöyle:





Çocuktan katil olmayacağı gibi, katil veya teröristin çocuk olarak tavzih ve tevili ise çetin bir yanlıştır. Suç işleyenlerin, bunu azmettirenlerin, ihmal ve kayıtsızlık gösterenlerin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Milletimiz olan bitenlerden dolayı derinden kaygılı ve yaralıdır.





Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde emin ve cesur adımlarla ilerleyiş kaydederken milli huzur ve asayiş ortamında gedik açmayı planlayan, bu kapsamda yumuşak karın arayan iç ve dış husumet odaklarına hangi sebepten olursa olsun taşeronluk yapan hiç kimseye tahammül gösterilmemelidir. Önümüzdeki günler her türlü provokasyona açık ve yatkındır."







