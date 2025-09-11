Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli’den ‘süreç’ uyarısı: 'Önümüzdeki günler her türlü provokasyona açık ve yatkındır' /11 Eylül 2025 13:41

Bahçeli’den ‘süreç’ uyarısı: 'Önümüzdeki günler her türlü provokasyona açık ve yatkındır'

MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada ‘süreç’ komisyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Provokasyon uyarısı dikkat çeken Bahçeli "Önümüzdeki günler her türlü provokasyona açık ve yatkındır.” ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde sıkça gündeme gelen ‘suça sürüklenen çocuklar’ tartışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Çocukların suçla özdeşleştirilmesinin yanlış olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Çocuk demek masumiyet demektir. Çocuktan katil olmaz, ancak katil veya teröristin çocuk olarak gösterilmesi de çetin bir yanlıştır.” dedi.

İzmir'de 16 yaşındaki bir çocuğun karakola saldırıp polisleri şehit etmesi olayı başta olmak üzere çocukların karıştığı suçlara dikkatleri çeken Devlet Bahçeli’nin açıklamasından bazı bölümler şöyle: 

Çocuktan katil olmayacağı gibi, katil veya teröristin çocuk olarak tavzih ve tevili ise çetin bir yanlıştır. Suç işleyenlerin, bunu azmettirenlerin, ihmal ve kayıtsızlık gösterenlerin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Milletimiz olan bitenlerden dolayı derinden kaygılı ve yaralıdır.

Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde emin ve cesur adımlarla ilerleyiş kaydederken milli huzur ve asayiş ortamında gedik açmayı planlayan, bu kapsamda yumuşak karın arayan iç ve dış husumet odaklarına hangi sebepten olursa olsun taşeronluk yapan hiç kimseye tahammül gösterilmemelidir. Önümüzdeki günler her türlü provokasyona açık ve yatkındır."


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli’den ‘süreç’ uyarısı: 'Önümüzdeki günler... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:32:26