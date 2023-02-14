Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli depremzedeye, konutunun tuvaletini bile kullandırmamış /14 Şubat 2023 17:35

Bahçeli depremzedeye, konutunun tuvaletini bile kullandırmamış

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Bahçeli için "Tek bir depremzede görmeden ahkam kesiyor" diyen Babacan, "Sayın Bahçeli, Osmaniye’deki konutunuzun tam karşısında yıkılan enkazın sakinlerine konutunuzun tuvaletine kullanım izni verilmemiş, siz neden bahsediyorsunuz” dedi.

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Babacan, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“KONUTUNUZUN TUVALETİNE KULLANIM İZNİ VERİLMEMİŞ”
“Tek bir afet bölgesini görmeden, tek bir depremzedenin halini bilmeden ahkam kesiyor! Ben kendisine söyleyeyim: Sayın Bahçeli, Osmaniye'deki konutunuzun tam karşısında yıkılan enkazın sakinlerine konutunuzun tuvaletine kullanım izni verilmemiş, siz neden bahsediyorsunuz?

Ben gittim. Sizin adım atmadığınız hem de vekili olduğunuz memleketiniz Osmaniye'nin hâlini gördüm. Adıyaman'ı, Kahramanmaraş'ı, Hatay'ı, Adana'yı gördüm. Kurtulan vatandaşlarımızı dinledim. Masal anlatmayın, ülke ne hâlde bilmeden oturduğunuz yerden ahkam kesmeyin.”

BAHÇELİ, “BAŞKALARI GİBİ ŞOV PEŞİNDE DEĞİLİZ” DEMİŞTİ
Bahçeli, bugün şunları söylemişti:

“Devletimiz ve hükümetimiz, en aşağılık kampanyalara aldırış etmenden görevini yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız, depremle yıkıma uğrayan illerimize intikal ederek incelemelerde bulundu. Vatandaşlarımızla buluştu, görüştü, acıları paylaştı, gözyaşlarını silmek için çaba gösterdi. Ben de titiz ve hassas kurtarma çalışmalarını meşgul etmemek, bilhassa Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinde olmasından dolayı gelişmeleri Ankara’dan takip ettim. Başkaları gibi şov peşinde değiliz, istismar yarışında değiliz.”
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