Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli, dizi üzerinden İçişleri bakanına kayyım mesajı verdi /21 Kasım 2025 19:25

Bahçeli, dizi üzerinden İçişleri bakanına kayyım mesajı verdi

MHP lideri Bahçeli, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan 'kayyım' tartışmalarına Uzak Şehir dizisi üzerinden gönderme yaptı; dolaylı yollarla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı uyardı.

SHABER3.COM

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, reyting rekorları kıran ‘Uzak Şehir’ dizisi üzerinden İçişleri Bakanlığı’na göndermede bulundu. Bahçeli, Mardin’de çekilen Uzak Şehir dizisi hakkında Ahmet Türk ile sohbet ettiklerini belirterek, “Dizide bir şey eksik’ dedim. Başta anlamadı. Devam ettim: “Dizide Mardin’in Büyükşehir Belediye Başkanı eksik” dedim. O zaman ne demek istediğimi anladı” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Ceyhun Bozkurt’a açıklamalarda bulunan ve siyaset gündemini değerlendiren Bahçeli, Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan ‘kayyım’ tartışmalarına Uzak Şehir dizisi üzerinden gönderme yaptı.

‘DİZİDE MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKSİK’

Bahçeli, geçtiğimiz günlerde DEM Partili Ahmet Türk ile görüştüklerini belirterek, “Ahmet Türk bizi ziyaret ettiğinde “Uzak Şehir” dizisini anlattım. Mardin’imizi ne kadar güzel anlattığını söyledim. Sonra dedim ki, “Ama bir şey eksik dizide” dedim. Başta anlamadı. Devam ettim: “Dizide Mardin’in Büyükşehir Belediye Başkanı eksik” dedim. O zaman ne demek istediğimi anladı.” ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA MESAJ

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Ekim tarihli kararında, Mardin Büyükşehir Belediye’sine kayyum atanmasına neden olan dava hakkında Ahmet Türk için beraat kararı almıştı.

Karar sonrası 4 Kasım’da İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan incelemede Mardin’de kayyımın devamına yönelik karar alınırken, Bahçeli’nin sözleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya mesaj olarak yorumlandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli, dizi üzerinden İçişleri bakanına kayyım... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:46:19