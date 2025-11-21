Bahçeli, dizi üzerinden İçişleri bakanına kayyım mesajı verdi

Gazeteci Ceyhun Bozkurt’a açıklamalarda bulunan ve siyaset gündemini değerlendiren Bahçeli, Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan ‘kayyım’ tartışmalarına Uzak Şehir dizisi üzerinden gönderme yaptı.





Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, reyting rekorları kıran ‘Uzak Şehir’ dizisi üzerinden İçişleri Bakanlığı’na göndermede bulundu. Bahçeli, Mardin’de çekilen Uzak Şehir dizisi hakkında Ahmet Türk ile sohbet ettiklerini belirterek, “Dizide bir şey eksik’ dedim. Başta anlamadı. Devam ettim: “Dizide Mardin’in Büyükşehir Belediye Başkanı eksik” dedim. O zaman ne demek istediğimi anladı” ifadelerini kullandı.Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Ekim tarihli kararında, Mardin Büyükşehir Belediye’sine kayyum atanmasına neden olan dava hakkında Ahmet Türk için beraat kararı almıştı.Karar sonrası 4 Kasım’da İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan incelemede Mardin’de kayyımın devamına yönelik karar alınırken, Bahçeli’nin sözleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya mesaj olarak yorumlandı.