Bahçeli Erdoğan arasındaki kriz iddiasında AKP'li Tayyar da topa girdi /26 Ağustos 2025 23:49

Bahçeli Erdoğan arasındaki kriz iddiasında AKP'li Tayyar da topa girdi

AKP’li Tayyar’dan ‘operasyon’ yorumu: ‘Ortak rıza ile yapılıyor, MHP yargının önünü açtı’. “Ortak rıza varsa çatlak neden olsun? Aksine Cumhurbaşkanımız izin vermez, Devlet Bahçeli de sineye çekmez. Bu fotoğraf karesinden muhalefete ekmek çıkmaz.”

SHABER3.COM

AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında “kriz” iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tayyar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik son operasyonla ilişkilendirilen fotoğraf karelerinin “abartılı anlamlarla yorumlandığını” belirterek, kriz senaryolarına malzeme çıkarılmaya çalışıldığını söyledi.

MHP yönetiminin, Selahattin Yılmaz’ın “itirafçı Aziz İhsan Aktaş’a suikast” iddiasıyla tutuklanmasından önceden haberdar olduğunu belirten Tayyar, “Yargının önünü kapatmak yerine Yılmaz’ın suçsuzluğunun yargı yoluyla ispatını tercih ettiler. Erdemli bir davranıştır” dedi.

Operasyonun “ortak rıza” ile derinleştiğini savunan Tayyar, sürecin sonrasında MKE eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan’ın da gözaltına alındığını hatırlatarak, “Operasyon sanayi casusluğu iddiasıyla yeni bir boyut kazandı, belki yeni isimlerle daha da derinleşebilir” ifadelerini kullandı.

Tayyar açıklamasında, “Ortak rıza varsa çatlak neden olsun? Aksine Cumhurbaşkanımız izin vermez, Devlet Bey de sineye çekmez. Bu fotoğraf karesinden muhalefete ekmek çıkmaz” ifadelerine yer verdi.
