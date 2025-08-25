Buluşma öncesi 'son düzlükteyiz' dedi





SÜREÇ YORUMU: SON DÜZLÜKTEYİZ





AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürece ilişkin konuştu. Erdoğan, “Hasımlarımızı rahatsız ve tedirgin eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kendimizden emin, ne yaptığımızı bilerek, kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Son düzlüğe varmış bulunuyoruz.” dedi.



AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Mesire Alanı’nda Ahlat Etkinlik Alanı Programı’na katıldı. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları söyledi:



Saflarımızı sıklaştıracağız, kardeşliğimizi perçinleyeceğiz, birlik, beraberliğimizi hedef alan tüm saldırıları omuz omuza vererek beraberce püskürteceğiz. Çok daha müessir, çok daha muteber, çok daha müreffeh bir Türkiye için çıktığımız bu yolda kimsenin oyununa gelmeyecek, kurulan tuzaklara asla düşmeyeceğiz.



Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeden huzurun, sükunun ve muhabbetin merkezinde yer aldığı aydınlık bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Hasımlarımızı rahatsız ve tedirgin eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kendimizden emin, ne yaptığımızı bilerek, kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz.



Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız.





Cumhur İttifakı'nda çatlak olduğu iddiaları gündemdeki yerini korurken Bahçeli ve Erdoğan Ahlat'ta bir araya geldi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İBB soruşturmasına dair açıklamaları ve tutuklanan çete lideri Selahattin Yılmaz'a sahip çıkmasının ardından başlayan Cumhur İttifakı'nda çatlak iddiaları tırmandı. Kriz söylentilerinin ardından Bahçeli ve Erdoğan ilk kez bir araya geldi.Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'teki Ahlat Mesire Alanı'nda düzenlenen Ahlat Etkinlik Alanı Programı'na katıldı. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.Devlet Bahçeli ve Erdoğan Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret etti. Ardından iki lider Bahçeli'nin Ahlat'taki konutunda bir araya geldi.