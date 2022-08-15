Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli, Erdoğan'a 21. yıl tebriği için bakın ne gönderdi /15 Ağustos 2022 22:22

Bahçeli, Erdoğan'a 21. yıl tebriği için bakın ne gönderdi

AKP'nin 21. kurulul yıl dönümü nedeniyle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 21 adet turuncu güllerle bezenmiş, arkalı önlü 2023 adet çiçek işlemesi yerleştirilmiş bir hediye gönderdiği belirtildi.

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Cumhur İttifakı'nın ortaklarından olan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir diğer ortağı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AKP'nin 21. kurulul yıl dönümü nedeniyle 21 adet turuncu güllerle bezenmiş, arkalı önlü 2023 adet çiçek işlemesi yerleştirilmiş bir hediye gönderdiği belirtildi.
 cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre MHP lideri Devlet Bahçeli,  AKP'nin 21. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe tebrik aranjmanı gönderdi.

MHP'den yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti’nin kuruluşunun 21. yıldönümü münasebetiyle ATO Congresium’da düzenlenen törenlere özel çiçek aranjmanı göndermiştir. Gönderilen aranjmanda 21 adet turuncu güllerle bezenmiş, kırmızı zemin üstüne beyaz çiçeklerden oluşan işlemelerle tanzimleri yapılarak, sepetin üzerine arkalı önlü 2023 adet çiçek işlemesi yerleştirilmiştir" denildi.
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