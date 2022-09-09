Bahçeli erken seçim için ilk resmi adımı attı

yazısı: İşte Orhan Uğurluoğlu'nun o





Bahçeli erken seçim için resmî adımı attı







18 Haziran 2023'te zamanında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçime 9,5 ay kala çok önemli bir açıklama MHP'den geldi.



Bursa'da konuşan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, seçimlerin 18 Haziran 2023'te düzenleneceğini fakat Kurban Bayramı veya üniversite sınavları nedeniyle bir ay erkene çekilebileceğini söyledi.



Büyükataman, seçimle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:



-"Belki Haziran ayında Kurban Bayramı, üniversite sınavlarının olması gibi birtakım gerekçelerden kaynaklı bir ay seçimleri öne alma ihtimali söz konusu olabilir. Bu konuda bize intikal eden resmî teklif ve paylaşılan bir açıklama olmadı. Gazete köşelerinde yapılan yorumlara dayalı olarak bunu söylüyorum. Biz seçimlerin zamanında yapılacağına yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz."



Bu açıklamanın şifrelerini Hürriyet yazarı, AKP ve Erdoğan ile Saray'ın sözcüsü konumunda olan gazeteci yazar kardeşim Abdülkadir Selvi 3 kez yazdı.



Ataman'ın birinci dayanağı bu yazılardır ki Devlet Bahçeli'den onaysız bu açıklamayı asla yapmayacak siyasi deneyimi vardır.



Gelelim ikinci anayasal zorunluluğa ki bu konuda yazılarım ile anayasa hukukçularının ve eski adalet bakanlarının görüşlerine sürekli yer verdiğimi artık ezberlediniz.



Selvi'nin de bahsettiği, Ataman'ın da dayanak gösterdiği, "Kurban Bayramı, üniversite sınavı" bilin ki;



-Bahane…



Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez cumhurbaşkanı adayı olmasının yolunu açma niyeti bilin ki;



-Şahane…



Ancak çok iyi hatırlayacaksınız ki bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 360 oy ile "erken seçim" kararı alınması şart…



Mecliste;



-286 AKP+48 MHP+1 BBP'nin 335 oyu var.



Bu durumda Erdoğan'ın 3. kez aday olabilmesi için;



-Muhalefetin oylarına da ihtiyaç var…



6'lı birlikteliği oluşturan 6 lider Erdoğan'ın anayasa hüllesi yapma çabasına ile ortaya çıkan iki soruya nasıl yanıt verir?



-Erdoğan aday olsun yarışalım mı?



-Seçim zamanında 18 Haziran'da yapılmalı mı?



Şimdi işin bir de çok önemli perde arkası var ki bu konudaki tahminimi de yazayım:



Zamanında yapılacak seçimde üçüncü kez adaylığı için anlaşılan o ki;



-Yüksek Seçim Kurulu'ndan onay alamadı…



Bunu kuşku yok ki 6 lider de anlar…



O halde;



Hiç lafı uzatmaya gerek yok.



-Anayasa'nın 102. Maddesinin 2. Fıkrasına göre Erdoğan 18 Haziran 2023'te yapılacak seçimde 3. kez aday olamaz.



-Erdoğan YSK'ya başvurursa hukuken reddedilir.



-Cumhur İttifakı Erdoğan'ın yerine aday göstermek zorunda kalır.



Diğer siyasi yolları Erdoğan şöyle izleyebilir;



-6'lı masaya erken seçim için başvurabilir,



-Reddedilirse parlamenter rejim ile seçim yapmak için anayasayı değiştirelim diyebilir,



-"Cumhurbaşkanlığına değil milletvekilliğine adayım" diyebilir,



-Yerine AKP'den ya da ailesinden aday gösterebilir,



-"Beni mağdur ediyorlar" edebiyatı yaparak Meclis'te milletvekili çoğunluğunu alarak seçilen muhalefetin 13. Cumhurbaşkanı adayını "Topal Ördek" konumuna düşürmek için çalışabilir…



Hatta daha da elim ve vahim olmak üzere Türkiye'ye de demokrasiye de çok zarar verecek adımdır:



-Savaş hali nedeniyle seçimleri bir yıl erteleyebilir…



6'lı birlikteliğin liderleri ile değil ama genel başkan yardımcıları ile ayrı ayrı konuştuğumda ortaya şu ortak görüş çıktı:



-Anayasa hiçbir şekilde asla çiğnenemez, çiğnetmeyiz…



-Cumhur İttifakı erken seçim için Meclis'e bir kanun teklifi getirirse 6 lider toplanır yanıt verir…



-Anlaşılan o ki AKP de MHP de Erdoğan'ın zamanında yapılacak seçimde 3. kez aday olamayacağında hemfikir oldular.



Bir ihtimal daha var;



Muhalefet erken seçime, "Kasım 2022'de evet" derse ne olur?



-Bahçeli ve Erdoğan ne der?



1 Ekim'de açılacak Meclis'e AKP tarafından 60 güne indirilen seçim takvimi başlangıcını göz önüne alarak yasa teklifi verilse muhalefet, kuşku yok ki, "evet" der…



360 sıkıntısı kolayca aşılır.



20 ya da 27 Kasım 2022'de rahatlıkla erken seçim yapılır.



Erdoğan da böylece 3. kez aday olma muradına anayasal hak olarak kavuşur…



Sonuç olarak tevazu göstermeden söyleyeyim ki;



-Erdoğan'ın 3. kez adaylığı konusunda tüm yazdıklarım gerçekleşiyor…



Ve yine tarih tekerrür ediyor;



-Erken Seçim kararını Devlet Bahçeli veriyor…

