Bahçeli, erken seçim isteyen Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Erken seçim isteyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Bahçeli," Hırslarına yenik düşenler, heveslerinin kurbanı olmaktan asla kurtulamazlar. CHP yönetiminin içler acısı durumunu başkaca izah etmek nasıl mümkündür?" dedi.





Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





Kalpleri mühürlü olanlar görmese de çalışıyoruz, çabalıyoruz, milletimize hizmetkarlıkta canımızı dişimize takıyoruz. Ne sırt dönülecek bir insanımız ne de sırça köşklere değişilecek bir ülkemiz söz konusudur. Biz bu cennet vatanı namus belledik, her sorunla ilgili yapıcı önerilerimiz, MHP muhaliflerinin dahi bildiği bir gerçek olarak meydandadır.





Siyasi mücadelenin bir ahlakı olmalıdır. Siyasi mücadele dürüstçe, mertçe, adam gibi yapılmalıdır. Tarihin her döneminde amaca giden her yolu meşru ve mübah görenler, tehlike saçan işbirliği içine girmekten kaçınmamışlardır. İlkesizlerin bağımsız iradesi olamaz. Bu eyyamcı tiplere gelene ağam gidene paşam diyecek kadar çıkarlarına düşkündür.





Hırslarına yenik düşenler, heveslerinin kurbanı olmaktan asla kurtulamazlar. CHP yönetiminin içler acısı durumunu başkaca izah etmek nasıl mümkündür? 2020 yılının farklı tarihlerinde erken seçime karşı olduklarını sürekli vurgulayan Kılıçdaroğlu'na ne olmuş, nereye kaybolmuştur? Bir yıl içinde değiştiği söylenen nedir? Erken seçim talebi kimlerin talebidir?





Biden'ın kanlı teknesine binen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin erken seçim isteği, sahibinin sesi, melanetin sözüdür. Türk milleti böylesi bir tuzağa kesinlikle düşmeyecektir.





Mafyayı Cumhur İttifakı'nın üçüncü ittifakı olarak gören Kılıçdaroğlu, organize suç şebekelerinin nefesi, terör örgütlerinin neşesi, Türkiye düşmanlarının da nesnesi olduğunu görmüyor, göremiyor.





Kılıçdaroğlu masal anlatmasın, ruh ikizi haline dönen mafyaya baksın. Bizim mafyayla ortak olduğumuzu söylemek bariz bir saptırmadır. Ama mafyanın medyaya, tetikçi yazarlara nasıl nüfuz ettiğini duymayan kalmamıştır. CHP yönetimi öyle bir hale gelmiştir ki hamama götürseniz kurna beğenmezler, düğüne götürseniz zurna beğenmezler. Zehirli mantar gibi her dedikodunun etrafında biterler.





Bugünden itibaren seçimlere 754 gün kalmıştır. Ülkemizin erken seçim gündemi yoktur.





Bugün mutfak yanıyorsa yarın söndürürüz. El birliği yaparız, güç birliği yaparız. Ekonomideki ağırlıkları birer birer atarız, dün yaptık yine altından kalkarız.





Türkiye aç hürler, tok esirler ülkesi olmayacaktır.