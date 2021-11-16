Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli EYT'li seçmene göz kırptı /16 Kasım 2021 14:36

Bahçeli EYT'li seçmene göz kırptı

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim kozu olarak kenarda tuttuğu Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda MHP lideri Devlet Bahçeli’den destek geldi. Bahçeli, “EYT sorunu bizim sorunumuzdur. Bu kardeşlerimizin mağduriyetlerinin telafisi bizim sorumluluğumuzdur. Bütçe kapsamında geniş bir uzlaşmayla TBMM’de çözülerek gündemden çıkarılmalıdır.” dedi.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar, tartışmasında Cumhur İttifakı üyelerinden farklı açıklamalar geliyor. Son hamle MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, EYT probleminin Meclis'te uzlaşıyla çözülmesini istedi. 

EYT'liler, büyük oy potansiyeli sebebiyle bütün partilerin ortak hedefi halinde. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan daha önce defalarca kez EYT probleminin gündemlerinde olmadığını açıklasa da, hemen her seçim öncesi EYT konusu yeniden gündeme taşındı ve emeklilik için yaşa takılanların ümitleri hep taze kaldı. 

Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yaptığı açıklamada EYT için çalışmaların yapıldığını açıklamış ancak bu açıklamasından çark etmişti. EYT'nin öncelikli gündem olmadığı açıklanmıştı.  

Bu açıklamanın ardından MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında dikkat çeken bir çıkış yaptı. Bahçeli, EYT sorununun 2022 bütçesiyle çözülmesini istedi. “EYT sorunu bizim sorunumuzdur. Bu kardeşlerimizin mağduriyetlerinin telafisi bizim sorumluluğumuzdur. Bütçe kapsamında geniş bir uzlaşmayla TBMM’de çözülerek gündemden çıkarılmalıdır.” dedi.


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