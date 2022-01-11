Bahçeli HDP'ye kapatma davasından yüklendi: TBMM'de terörist istemiyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli’nin gündeminde yine muhalefet yer aldı. Bahçeli, HDP, CHP ve İyi Parti’yi hedef alarak dokunulmazlık dosyalarının Genel Kurula getirilmesini istedi.







Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre; HDP’nin kapatılmasını isteyen Bahçeli, “Biz TBMM’de terörist istemiyoruz. Terör örgütüne eleman devşiren sözde Kürdistan propagandası ile sabırlarımızı kevgire çeviren HDP’yi Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz. AYM’nin görevini yapmasını bekliyoruz” dedi. Bahçeli, Meclis Karma Komisyonu’nda bekletilen milletvekili dokunulmazlık dosyalarının da Genel Kurul’a sevk edilmesini istedi.





IRAK-SURİYE TEZKERESİ





CHP ve İYİ Parti’yi Suriye-Irak tezkeresi üzerinden hedef alan Bahçeli, “CHP Genel Başkanı geçen hafta TV’de bir yalana bin yalan ekleyerek, ‘Terör konusunda bir şey geldi de biz hayır mı dedik, yapmayın, etmeyin mi dedik.’ Bu temelsiz açıklamayı duyduktan sonra ne dile getirsek boşunadır. Türkiye’nin değişen terörle mücadele stratejisi kapsamında terörü kaynağında engellemek asıldır, esastır, önceliklidir. Irak ve Suriye’ye asker gönderilmesini iki yıl uzatan tezkere 26 Eylül 2021’de Meclis’te oylanırken CHP hayır dedi mi? Dedi. Bu tezkereye HDP hayır dedi mi? Kuşkusuz… İP sadece 2 3 vekil ile oylamaya iştirak edip kerhen evet dedi… CHP Genel Başkanı kuyruklu yalana nasıl başvurabiliyor? Milletimizi kandırmaya ne hakla cüret edebiliyor?” ifadelerini kullandı.





KILIÇDAROĞLU’NA ‘DİAYDER’ ÜZERİNDEN YÜKLENDİ







İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde devam eden teftiş üzerinden de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bahçeli, İBB’deki teftiş sürecinde görevli müfettişlere ateş püsküren Kılıçdaroğlu’nun, DİAYDER referansı ile belediyede işe girdikleri iddia edilenlerin destekçisi olduğunu ileri sürdü.





TTB’Yİ HEDEF ALDI





Yerli TURKOVAC aşısının bilimsel analizlerinin yayınlanmamasına yönelik kaygılarını açıklayan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) kapatılmasını da isteyen Bahçeli, “Türk Tabipleri Birliği’nden hesap sorulmalı, bayrağına bağlı yeni bir meslek örgütü hayata geçirilmelidir” dedi.