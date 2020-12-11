Bahçeli, HDP'yi hedef aldı: Kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Halkların Demokratik Partisi'ni (HDP) hedef alan açıklamalarda bulundu.





Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Bahçeli, HDP'nin kapatılmasını istedi.





Bahçeli, "HDP isimli husumet ve hıyanet oluşumu demokrasinin ardına saklanarak, özgürlük ve insan hakları sığınığına yuvalanarak Türkiye’ye meydan okumaktadır. HDP bir terör sorunudur, bölücülük yuvasıdır, fitne tezgahıdır, demokratik güvenliğimize doğrulmuş melun bir silahtır" dedi.





"Bu kervan böyle gitmemelidir" diyen Bahçeli, "Adalet ve hukuk mutlak surette devreye girmeli, HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Yani demem odur ki, HDP’yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır" ifadelerini kullandı.