Bahçeli hedefini açıkladı: 'Bana kalsa yarım saatte hepsini kapatırım'

MHP lideri Devlet Bahçeli, sürpriz bir röportaja imza attı. İmamoğlu hakkında “İddianameler ekimde hazır olmalı” dedi, Öcalan’ın çağrısına vurgu yaptı. Ahmet Türk’ün göreve iadesini, Ahmet Özer’in tahliyesini istedi. DEM Partililerin elini neden sıktığını ilk kez anlattı. Erdoğan ile ilişkisinin anlatıp onun adaylığına destek veren MHP liderinin gündemindeki önemli başlıklardan biri ise sosyal medyaydı.





“Kökü Kazınmalı”

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Bahçeli, sosyal medyanın toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:





“Sosyal medyanın kökü kazınmalı. Hem aile yapımız hem toplumsal barışımız hem de dayanışmamız ve yeni neslimizin sağlıklı yetişmesi açısından dikkatli olunması gerekiyor. Bana kalsa yarım saatin içinde sosyal medyanın hepsini kapatırım.”