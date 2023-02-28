Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli herkesi kandırdı mı; Meğer BJK'de olmayan üyeliğinden istifa etmiş /28 Şubat 2023 09:33

Bahçeli herkesi kandırdı mı; Meğer BJK'de olmayan üyeliğinden istifa etmiş

Beşiktaş tribünlerinden atılan 'hükümet istifa' sloganlarının ardından, kulüp üyeliğinden istifa eden Bahçeli'nin aslında aidat yatırmadığı ve bu sebeple de üyeliğinin daha önce düşürüldüğü ortaya çıktı.

SHABER3.COM

"Hükümet istifa" sloganları nedeniyle Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini söyleyen Devlet Bahçeli'nin, yıllık aidatını yatırmadığı için üyeliğinin daha önce düşürüldüğü ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ara verilen spor organizasyonları yeniden başlarken, Fenerbahçe - Konyaspor ve Beşiktaş - Antalyaspor maçlarında tribünlerde "Hükümet istifa" sloganları atılmıştı. Sloganlardan rahatsız olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir" sözleri ile taraftarları hedef göstermiş ve Beşiktaş üyeliğinden istifasını duyurmuştu.

Bahçeli'nin ardından bazı MHP'li isimler de kulüp üyeliğinden istifa ettiğini açıklarken, Bahçeli'nin kulüp üyeliğinin daha önce yıllık aidat yatırmadığı için düşürüldüğü ortaya çıktı. 

Medyascope'tan Erdener Karataş'ın haberine göre Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Akpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aidat ödemediği için üyeliği düşenlerin, keza kongre üyesi olmadığı halde kulüp üyeliğinden istifa edildiği beyanları, resmi nikah olmadan boşanma davası açmak ile eşdeğer sayılır" ifadeleri kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli herkesi kandırdı mı; Meğer BJK'de olmayan üyeliğinden... Sonraki Haber >>

Hataylı depremzededen ilginç tespit

Hataylı depremzededen ilginç tespit

Kanser hastası kızı için çadır isteyen yurttaşa AFAD'dan skandal yanıt

Kanser hastası kızı için çadır isteyen yurttaşa AFAD'dan skandal yanıt

İsias Otel’de ölen rehberin enkazdan gönderdiği sesli mesaj yürekleri burktu

İsias Otel’de ölen rehberin enkazdan gönderdiği sesli mesaj yürekleri burktu

'Ölü gömmekle' övünen belediye başkanları...

'Ölü gömmekle' övünen belediye başkanları...

Kızılay Başkanı 'Çadır Rezaleti'nin üzerine tüy dikti

Kızılay Başkanı 'Çadır Rezaleti'nin üzerine tüy dikti

İstanbullulara Tayyip kapanı!

İstanbullulara Tayyip kapanı!

Malatya'daki binalar saniyeler içinde işte böyle yerle bir oldu

Malatya'daki binalar saniyeler içinde işte böyle yerle bir oldu

Kızılaysadece çadır değil gıda da satmış

Kızılaysadece çadır değil gıda da satmış

Deprem Sonrası Diyarbakır’dan İlginç Görüntü

Deprem Sonrası Diyarbakır’dan İlginç Görüntü

Vatandaşın polise söyledikleri gündem oldu

Vatandaşın polise söyledikleri gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:12:03