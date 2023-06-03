Bahçeli için çarpıcı iddia: Erdoğan'ın talebini reddetti

Kabinenin açıklanmasına saatler kala MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.







Halk.com.tr'den Seyhan Avşar'ın kulis haberine göre; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için MHP lideri Devlet Bahçeli’ye teklif götürdü. Ancak Bahçeli bu teklifi kabul etmedi.





Bahçeli’nin Erdoğan’a "Kabineyi istediğiniz gibi kurabilirsiniz" dediği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevine devam etmesi konusunda ise herhangi bir ısrarının olmadığı ileri sürüldü.





Bahçeli'nin kabul etmediği Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine Fuat Oktay’ın devam edeceği, Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü için ise Çağatay Kılıç’ın adının geçtiği iddia ediliyor.





SOYLU'YA İDARİ AMİRLİK GÖREVİ!

Akıbeti en çok merak edilen isimlerden olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ise, kabinede yer almasının beklenmediği belirtiliyor. Soylu için Meclis İdare Amirliği görevi düşünüldüğü iddia ediliyor.





İçişleri Bakanlığı görevine de, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın bu göreve getirilmesi bekleniyor. Yerlikaya ile Soylu’nun ilişkilerinin ise pek iyi olmadığı öne sürülüyor.