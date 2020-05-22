Bahçeli ikiye böldü: AKP’den iki farklı açıklama!

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekili Bülent Turan böyle bir düzenleme için hazırlık yapılmadığını belirtirken, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı'nın şahsi Twitter hesabında paylaştığı, "Hukuki çalışmayı MHP ile yürütüyoruz” mesajı kafaları karıştırdı.







MİLLETVEKİLİ TRANSFERİNE KARŞI KANUN





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhtemel bir seçime katılmaları için Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'ne milletvekili desteği vereceklerini söylemesi sonrası MHP Genel Başkanı Bahçeli, sert açıklamalarda bulunmuştu.





Bahçeli vekil transferinin engellenmesi için Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik istemişti.





"HUKUKİ ÇALIŞMAYI MHP İLE YÜRÜTÜYORUZ"





MHP liderinin bu çıkışının ardından AKP’den gelen farklı açıklamalar parti içerisinde konuyla ilgili derin bir çatlağın olduğunu gösterdi.





AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın “Bizim bu konuda bir hazırlığımız yok.” sözlerinin akabinde AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Halkın tayin ettiği milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz. Tekemmül ettiğinde diğer partiler ve kamuoyu ile paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.