Bahçeli, iktidarın 'Kaftancıoğlu'nu tasfiye' planını itiraf etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık olağan grup toplantısında gündeme dair değerlendirmede bulundu. Bahçeli, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza ile ilgili "İstanbul İl Başkanı için siyaset yolu kapanmış artık siyaset yasağıyla tasfiye olduğu hukuken netleşmiştir. Bu kapsamda kesinleşen ceza bir yıldan fazla olduğu için tartışmaya mahal kalmamıştır. Kim olursa olsun bunun bedeline katlanmak zorundadır." dedi.Bahçeli'nin konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:Türkiye'mizin büyümesinden, gelişmesinden rahatsız olanların nasıl bir zillete düştüğü fazla söze hacet bırakmayacak şekilde ortadadır. Her icraata kulp takanlar kafalarına fitne külahı geçirenlerdir.Bir yanda eser ve millet siyaseti devamlı serpilirken diğer yanda iftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır. Her atılıma, her yatırıma leke sürmek için fırsat kollayanların basiretleri kapanmıştır. Türkiye hak ettiği seviyelere aşama aşama ulaşmaktadır. Zorlu şartlara rağmen ülkemiz dev bir şantiye görüntüsündedir. Ekonomik büyüme yolunda atılan sağlam adımlar umutlarımızı kamçılamaktadır.14 Mayıs 2022 Cumartesi günü, muazzam bir yatırımın açılışına tanıklık ettik. Rize-Artvin Havalimanı vuslatın sıcaklığını, uzakları yakın ederek takviye edecektir. Bu havalimanı Doğu-Batı üzerinde bir geçiş köprüsü olarak sivrilmiştir. Dedeleri karadan gemi yürüten bir milletin, şanlı ve şerefli mazimizin zincirleme devam ettiğinin göstergesidir. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli Rize-Artvin Havalimanı'nın hayırlı olmasını diliyorum. Başta sayın Cumhurbaşkanımıza, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Düzenlenen törene katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de gönülden teşekkür ediyorum.Siyaset yapıyor olmanın ilkesel bir vaziyeti olmalıdır. Milletimizin haklı gururunu paylaşmayanlar siyasetin değil, siyasetsizliğin örneğidir. Türkiye'ye dev eserler kazandırmanın neresi yanlıştır. Türkiye hepimizindir. Milletimizin yararına çalışan, taş üstüne taş koyan kim olursa olsun Allah Razı olsun demek vatandaşlık görevimizdir. İncir kabuğunu doldurmayan eleştiriler ahlakı değildir. Zillet ittifakı akıntıya karşı kürek çekmekten başka ne yapmıştır. Yol yapılır, çetelerden bahsederler. Havalimanı yapılır bir yalana bin yalan eklerler. Bu muhalefet zillettedir. Türkiye'nin ayak bağı olan Zillet ittifakıdır.Bunlar değiştirse değiştirse, parti değiştirirler, fikir değiştirirler. Bunların dışında bir şey değiştirmeye Türk Milleti izin vermeyecektir.CHP'nin İstanbul İl Başkanı ile ilgili Yargıtay tarafından verilmiş kararın itamında Zillet ortak paydasında buluşan bütün partiler ağız birliği halinde aynı kaftana sarılmışlardır. Bizim doğrudan muhatabımız söz konusu marjinalleşmiş ve kriminal bir vaka haline gelmiş il başkanı değildir, nihayet Türk yargısı hükmünü vermiş ve konu kapanmıştır. Ne var ki adalet ve hukuku temelinden istismar eden CHP Genel Başkanı karar açıklanır açıklanmaz soluğu milletvekilleri ile birlikte İstanbul'da almış, şov sahnesine çıkmıştır. İstanbul'a doğru bir kez daha yalın ayak yürür diye bekliyorduk fakat bunu göze alamadığını ve cesaret edemediğini de görmüş olduk. CHP'nin İstanbul İl Başkanı kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılayarak seri katil demiş, suç işlemiştir.Cumhurbaşkanına ağzımıza alamadığımız şekilde hakaret ederek suç işlemiştir. Sonuç itibariyle zanlının toplam 3 ayrı suçtan aldığı hapis cezaları onanmıştır. CHP Genel Başkanı bize açık açık söylemelidir; Türk devletine seri katil iftirasının yanında mıdır karşısında mıdır? Sayın Kılıçdaroğlu susma, sinme, saklanma, çık karşımıza... Bu ihanete, melanete, bu suça sen de ortak sayılırsın.Kılıçdaroğlu, zulme son vereceklerini iddia etti. Yine sap yiyip saman savurdu. Bebek katillerinin posteri altında konser verenlere sahip çıkmak, zulmün ta kendisidir. Zulüm devlete katil demektir. Zalim ise buna gönüllü destek olandır. Zalimi görmek istersen, zulmü görmek istersen, Türkiye Cumhuriyeti düşmanlarıyla çektirdiğin fotoğraflara bakman yeterlidir.İstanbul İl Başkanı için siyaset yolu kapanmış artık siyaset yasağıyla tasfiye olduğu hukuken netleşmiştir. Bu kapsamda kesinleşen ceza bir yıldan fazla olduğu için tartışmaya mahal kalmamıştır. Kim olursa olsun bunun bedeline katlanmak zorundadır. Herkes haddini bilsin, hukukun sınırlarını zorlamayı aklından bile geçirmesin. Bu devlet sokakta bulunmadı, istikbalimiz spot piyasadan alınmadı. Hiçbir vatan evladı zillete boyun eğmeyecektir.