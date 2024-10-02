Bahçeli ile Özel arasında dikkat çeken diyalog: Üzülme













Özel de Bahçeli'nin bu sözlerine, "Herkes doğru bildiğini söylüyor. Önemli olan saygıda ve sevgide eksiklik göstermemek" diye yanıt verdi.





Bu konuda çok daha sorumlu davranılması gerekir. Kayda geçsin ki eğer o arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse artık azmettirici bellidir. Bütün milletimize bu tavrı şikayet ediyorum.





Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. Dönem 3. Yasama Yılının başlaması dolayısıyla resepsiyon verdi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, açılış resepsiyonunda karşılaştığı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı.İki lider arasında kameralara yansıyan ilginç bir diyalog yaşandı.MHP lideri Bahçeli, Özel'e, "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme! Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor. Siyasetin gereği" dedi.Daha sonra gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısında CHP ve gazetecileri hedef gösteren açıklamalarını da değerlendirdi."Bana ilişkin yaptığı tehditler vız gelir tırıs gider." diyen Özel şunları kaydetti:"Biz bunların nicesini Sayın Bahçeli'den de siyaset arkadaşlarından da duyduk. Sonrasında da ben yine de makamına saygıdan, yaşına hürmeten kendisinin gittim elini sıktım. Benimle ilgili kısmı çok kolay.Ama kayda geçsin diye söylüyorum; o dört arkadaşımızın 'Kayda Geçsin' programından konuştuklarından dolayı bugün tehdit edilen dört arkadaşımızın kılına zarar gelirse failin kim olduğu değil azmettiricinin kim olduğu bellidir.Devlet Bey bu toplumda bir dönem ülkücüleri sokaktan çekmekle, mafyatik ilişkilerden arındırmakla takdir görüyordu, bununla övünüyordu, bu anlatılıyordu, MHP'nin hikayesi buydu.Ne oluyoruz şimdi? Dört savunmasız gazeteciyi bulmuş ve onlara tehditte bulunuyor. Kayda geçsin ki yanlarına kalmaz, yalnız değiller, bu üslup siyaset üslubu değil. Bu üslup Devlet Bey'e bir siyasi parti genel başkanına yakışan bir üslup değildir.Tamamen farklı bir görüştenim ama bir başka partinin gençlik örgütünün, ülkü ocaklarının başkanının cenazesinin Başkent'te yerde bırakılacağı ülkedir ne de bunu soruşturan gazetecilere...Soruşturmayandan hesap sormak lazım. 'Niye mesleğini yapmıyorsun' diye. Bunu konuşan gazetecilere tehdit savurmak neyin nesidir? Kayda geçsin ki belki de Devlet Bey siyaset hayatının en büyük ayıplarından, kusurlarından birini yapmıştır."