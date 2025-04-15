Devlet Bahçeli 'İmamoğlu kararı ivedi olsun' dedi, Cem Küçük 2029'u işaret etti

MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı son açıklama ile dikkatleri üzerine çekti. İmamoğlu'nun yargılanmasının hızlı bir şekilde yapılmasını talep eden Bahçeli; "Suçsuzsa beraati, değilse tecziyesi" diyerek gündeme yeni bir tartışma konusunu getirdi.





Bahçeli'nin CHP'yi eleştirdiği değerlendirmesinde İmamoğlu için kararın hızlı bir şekilde çıkmasının gerekliliği şu ifadeler ile açıkladı:





"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi’nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir.





Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı, şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzca beratı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir"





BAHÇELİ'YE CEVAP YANDAŞ CEM KÜÇÜK'TEN

Bahçeli'ye yanıt ise iktidarın sesi konumunda olan ve İmamoğlu'nu tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in arkadaşı olduğunu açıklayan Cem Küçük'ten geldi.





Halktv'de yer alan habere göre katıldığı programda İmamoğlu'nun yargılanmasındaki kararın çıkmasının 2029 yılının başı veya sonunu bulabileceğini ifade eden Küçük'ün sözleri gündem oldu. O sözler şu şekilde:





"Sayın Bahçeli'nin de dediği, bunlar ivedilikle, hızlı olsun ama, bir kere iddianame 109 kişi olduğu için, 99'u yolsuzluk, altısı terörden. En az Eylül Ekim'i bulur. Yargılama bir yıl, o da en iyi ihtimal. Bir yıl istinaf, bir yıl Yargıtay, altı ayda bilmem geliş gidişi var onun. Dört sene, üç buçuk dört yıl, 2029'un başını bulur veya sonunu bulur"