Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli, İmamoğlu taraftarlarını tehdit etti: 'Bedelini ödemeye hazır olun!' /01 Nisan 2025 09:45

Bahçeli, İmamoğlu taraftarlarını tehdit etti: 'Bedelini ödemeye hazır olun!'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan protestolarda sokağa çıkanları tehdit etti. Bahçeli 'Bedelini ödemeye hazır olun!' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde yapılan protestolara karşı sert mesajlar verdi. 

Kalp kapakçığı ameliyatı sonrası evinde dinlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisine yakın yayın organı Türkgün gazetesine yaptığı değerlendirmede, "Sokak çare değildir. Sokağa davet edilenlerin karşısına 15 Temmuz'da olduğu gibi başkaları dikilirse kaçınılmaz çatışma nasıl önlenecek, olayların önüne nasıl geçilecektir?" ifadelerini kullandı. 

CHP VE MEDYA HEDEFTE
İmamoğlu protestoları için CHP'yi ve medyayı hedef alan Bahçeli, "Her uyarısında haklı çıkan partimiz, CHP'nin sorumsuz tutumunun yol açacağı sonuçlarla bir kez daha haklı çıkmayı asla arzu etmemektedir" dedi.

"Türk siyasetinde samimiyet ve dürüstlük tercih değil zorunluluktur" diyen Bahçeli, "Zira anayasa ve kanunlar bunu vazetmekte, siyasetin doğası kucaklayıcı bir üslubu gerekli kılmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürüttüğü siyaset ise çatışmadan beslenen, halka tepeden bakan, onu ıslah etmeye çalışan, millî iradeyi yok sayan seçkinci bir anlayıştır" açıklamasında bulundu.

"BEDEL ÖDEMEYE HAZIR OLUN"
Bahçeli "Başta CHP olmak üzere cepheleşmeden medet uman siyasi partileri, televizyon sahiplerini, yorumcuları, siyasi ikbalini sokakların şiddetine bağlamış olan düşkünleri uyarıyorum.! Demokrasi dışı arayışlara girişenler bedelini ödemeye de hazır olmalıdır!" ifadelerini kullandı.
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