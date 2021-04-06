Bahçeli ısrarlı: Bal gibi darbe bildirisiydi, 104 kişiden hesap sorulsun

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:







- ABD'nin S-400'ü elden çıkarma çağrısını ısrarla dile getirmesi zamanlaması bakımından oldukça manidardır. Zillet İttifakı'nın yalan ve dedikoduları yoğunluk kazanmaktadır. Türkiye'deki iş birlikçi damar, ihanet nöbetine girmiş. Önce 126 eski büyükelçinin sorunlu ve şüpheli bildirisi yayınlanmıştır. Bunlar arasında yer alan Ertuğrul Kumcuoğlu'nu kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk ettik. Montrö tartışmaları, Kanal İstanbul tartışmaları derken Türkiye 104 emekli amiralin muhtırasıyla sarsılmıştır. Montrö, Lozan'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı zamanda bizim kırmızı çizgimiz, Karadeniz'in barış ve istikrar güvencesidir. Kimsenin Montrö'yü tartışmaya açtığı yoktur. 104 emekli amiral Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesidir. Bu lekeyi temizlemek demokrasinin, hukukun, millet iradesine vefa borcudur.





- Bu çağrı bal gibi darbe çağrısıdır. Bu bildiri demokrasiyi hedef alan torpidodur. Bu bildiri hukuk gaspı milli iradeye doğrultulmuş silahtır.





- Darbeler tarihi bir bakıma CHP tarihidir. Darbelerle yüzleşmek CHP ile yüzleşmek demektir. Bu yandan çarklı tankların arasından atlayıp zıplayıp Bakırköy belediyesine gitmişti. Ey kendini bilmez 4 Nisan bildirisinin neresi sahte gündem. Daha hangi hallede parmak sallayacaksın. Kılıçdaroğlu’nun pusulası bozuktur.





- 4 Nisan bildirisinin görünmeyen imzası Kılıçdaroğlu'na aittir. Kemal Derviş'le dar alanda kısa paslaşmalarda bulunan Öztrak'ın aldığı kripto mesaj mı vardır? CHP yönetimi demokrasi için ağır bir tehdittir. CHP yönetimi Türk siyasetinin ayrık otudur. İP yönetiminin açıklamaları ise rezaletin daniskasıdır. İP'in bir milletvekili bu metinden bir darbe çıkaramayacağını belirtirken, diğer milletvekili rahatsız edici bulmuştur. İP'in genel başkanı ise 'Zevzeklik' demiştir. 104 şuursuz sadece gevezelik mi yapmıştır? İP'in başkanı zevzek arıyorsa önce etrafını kolaçan etmelidir. Parti yönetiminde bu zevzeklerden bol miktarda bulunmaktadır.