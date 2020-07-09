Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine 'kabul' oyu verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) önceki günkü oturumda bir ilk yaşandı. Meclis Başkanlığı seçimi için TBMM Genel Kurulu’nda olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün, Denizli’de Altınova adıyla bir ilçe kurulmasına ilişkin verdiği kanun teklifine kabul oyu verdi.





Kanun teklifi, İYİ Parti, MHP ve CHP milletvekillerinin “kabul” yönünde el kaldırmasına rağmen kabul edilmedi.





Hürriyet’ten Gazme Kolcu'ya açıklama yapan Öztürk, “Devlet Bey jest yaptı sağ olsun. Çoğunluğun kabul oyu, sehven de olsa Adan’ın (TBMM Başkanvekili Celal Adan) gözünden kaçtı. Yanına gidip, ‘Bizim kanun teklifini yedin’ dediğimde bana, ‘Dalgınlığıma geldi, kusura bakma. Hakkını helal et’ dedi” ifadelerini kullandı.





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"DEVLET BEY KABUL OYU VERİNCE MHP'Lİ VEKİLLER DE EL KALDIRDI"





Öztürk, TBMM oturumunu yöneten Meclis Başkanvekili Celal Adan’ın bir anlık “dikkatsizliği” üzerine teklifin kabul edilmediğini belirtti. Oylama sırasında ve sonrasında yaşananlara ilişkin Öztürk, şunları söyledi:





“Konuşmama, aynı kanun tekliflerini veren eski MHP Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve rahmetli DYP Milletvekili Mehmet Gözlükaya’ya teşekkürlerini ileterek başladım. Devlet Bahçeli sürekli Genel Kurul’da olmaz. Meclis Başkanlığı seçimi için oradaydı ve o sebeple de oy kullandığını düşünüyorum. Devlet Bey kabul oyu verince MHP’li milletvekilleri de el kaldırdı. Devlet Bey jest yaptı sağ olsun.”