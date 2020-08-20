Bahçeli: Joe Biden CHP'nin üst aklıdır, kan bankasıdır

ABD'deki seçimlerde Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye ilişkin aralık ayında sarf ettiği sözlere bir kez daha tepkisini dile getiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Seçimle gelmiş Cumhurbaşkanını devirme hedefi neresinden bakılırsa bakılsın hem demokrasi düşmanlığı hem darbeciliktir" ifadesini kullandı.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yedi aydır tepki vermediler, neden şimdi?" eleştirisine de tepki gösteren Bahçeli, "CHP Genel Başkanıyla birlikte parti sözcülerinin Biden’ın açıklamasının içeriğini değil de zamanlamasını, bununla kalmayıp hükümeti eleştirmeleri Türkiye sevgisinden yoksun, millete mensubiyet şuurundan mahrum bir siyaset köhneliğinin vahim örneğidir" dedi.





Gündeme ilişkin yazılı açıklama yapan Bahçeli CHP'ye şu sözlerle yüklendi:





"CHP'nin 37'inci olağan Büyük Kurultayı'nda dostlarıyla iktidar olacağını ilan eden Kılıçdaroğlu'nun, dost kataloğunun hangi sayfasında Biden'in bulunduğunu, bugüne kadar iki tarafın teyit ettiği aracılarla temas kurup kurmadığını açıklaması aziz Türk milletine namus borcudur. Açığa kavuşturulması, üzerindeki esrar perdesinin kaldırılması gereken bir diğer mühim ve muhataralı konu ise şudur: Cumhur İttifakı'nın karşısında tesis edilen ve birbirleriyle uzaktan yakından alakası olmayan Zillet İttifakı'nın ana ortaklarını çatısı örülmüş bir siyasi proje şemsiyesi altında bir araya getiren menfur el, melun göz kime ya da kimlere aittir? Kaldı ki Biden'in İstanbul Büyükşehir Başkanlığı Seçimleriyle ilgili de ahkâm kesmesi her açıdan şüphe uyandırıcıdır."





'Biden, CHP'nin kan bankasıdır'





"CHP geçmişini çiğneyip geleceğini temlik ve haciz ettiren yozlaşmış ve işbirlikçiliğe gömülmüş bir siyaset modelidir. Joe Biden CHP'nin üst aklıdır. Türkiye'nin bölünme ihalesini açıp pazarlık usulüyle yıkım müteahhitlerine davetiye çıkaran Biden, CHP'nin kan bankasıdır. Son günlerdeki şaibeli yorum ve kifayetsiz tutumlar başkaca bir söze yer ve gerek bırakmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hayranlık uyandıran, hürmetle anılan Milli Mücadele'nin eseridir. Bu eserin yağma ve talanını, demokrasimizin ve devletimizin heba ve israfını gönlünde, gündeminde ve siyasi görüşünde mahfuz tutan kim olursa olsun hüsran yaşayacak, ağır bir bozgunla tanışacaktır."