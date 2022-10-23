Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli kapatılması çağrısında bulundu /23 Ekim 2022 20:34

Bahçeli kapatılması çağrısında bulundu

Türk Tabipler Birliği Başkanı tarafından yapıldığı belirtilen ve TSK tarafından kimyasal silah kullanıldığını ifade ettiği aktarılan sözler sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni bir tepki geldi.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Türk Tabipler Birliği ile ilgili yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.

Türk Tabipler Birliği Başkanı tarafından yapıldığı belirtilen ve TSK tarafından kimyasal silah kullanıldığını ifade ettiği aktarılan sözler sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni bir tepki geldi.

Evrensel'de yer alan habere göre Manisa'da gerçekleştirilen mitingde konuşan Devlet Bahçeli, TTB’nin kapatılması çağrısını bir kez daha yineledi.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı: “Geçtiğimiz günlerde TSK'ya şerefsiz bir iftira atılmıştır. Biliyoruz ki her hain korkaktır, yalancıdır. Hain her fırsatta hainliğini gösterecektir. Türk Tabipler Birliği Başkanı demiş ki 'Belli ki sinir sistemini tutan kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda'.. Tepkiler çoğalınca 'öyle bir şey demedim ki' diyerek çark etmiştir. Şerefli Türk askerlerini suçlayan kim varsa teröristtir, şerefsizdir, haindir, dökülen şehit kanlarının vebali onların üstündedir. PKK'nın kara propagandasına destek olan vekillerin gazi Meclis'in çatısı altında olması hepimiz adına yıkımdır. Mahkemeye çıkarılması şarttır. Türk Tabipler Birliği'nin kapatılması, başkanın da hesap vermesi haktır, hukuktur, devlet ve millet onurunun ertelenemez sorumluluğudur. Haram olsun, şart olsun, yaptıklarınız boğazınızda koca bir dert olsun.”
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